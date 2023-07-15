即將卸任的美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍本週五（14）鼓勵日本在接下來5年內將國防開支增加1倍，他認為日本增強軍事力量，對於抗衡來自北韓和中國大陸的威脅，特別是日本飛彈防禦系統與偵測系統，對於美國安全至關重要。

On July 14, #DefenseMinisterHamada awarded “Grand Cordon of the Order of the Rising Sun” to General Mark Milley, @thejointstaff. He contributed to strengthening #JapanUSAlliance and #FreeandOpenIndoPacific by promoting closer tie between 🇯🇵🇺🇸 and the multilateral cooperation. pic.twitter.com/rAjoYmIWHM — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) July 14, 2023

據美國《防務新聞網》（Defense News）15日報導，密利談到到日本在巡弋飛彈防禦、早期警報飛彈系統和空中能力上的需求，都將有助於美國對抗北韓追求能夠精準瞄準美國本土的核彈計劃以及中國大陸對台灣不斷升級的行為。密利表示，中國大陸在軍事上「投入巨大」，並渴望在未來10至15年內成為整個亞洲地區的霸主。

「這可能變得非常不穩定，可能變得非常危險，我認為擁有一個強大的、具有軍事能力的日本，並與美國和其他國家保持緊密聯盟，將有助於遏制戰爭。」

Gen. YOSHIDA, #CJJS attended JPN-U.S.-ROK Trilateral CHOD Meeting in Hawaii. Chiefs shared their views on regional security challenges including DPRK’s actions destabilizing the region and agreed to promote trilateral cooperation for regional peace and stability and #FOIP. pic.twitter.com/vmYXtVzAby — Japan Joint Staff (@JapanJointStaff) July 13, 2023

密利在東京市中心的美國大使館官邸對媒體提供了明確的美國軍事分析，關於東北亞安全形勢日益不穩定。美軍目前已經在日本和韓國部署了超過8萬兵力，隨著北韓和中國大陸不斷升級的軍事行動，該地區爆發戰爭的可能性成為日益令人擔憂的問題。華盛頓希望其盟友，尤其是東京和首爾，能做更多的努力。

他談到了北韓最近的洲際飛彈試射「明顯表明他們有意發展能夠打擊美國本土的能力。雖然沒有提供有關北韓飛彈彈計劃的具體細節，但他表示：「這引起了美方的關注。」

日本長期以來一直在內外因素的困擾下，為是否需要一支強大的軍隊而煩惱，任何軍事動作都會引起國內外的警惕。在第2次世界大戰前期間，日本軍隊曾侵略了亞洲的大部分地區，因此在周遭國家中仍然存在很多對日本的憤怒，認為日本並未全面悔過。

日本即將來臨的財年預算為國防開支提供了創紀錄的6.8兆日元（約新台幣1.5兆），較去年增長了20%。這筆龐大的國防預算是日本新的國家安全戰略計劃的第1部分，為期5年的約43兆日元（約新台幣9.7兆）軍事支出規劃，該計劃於去年12月宣布。