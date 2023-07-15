「SEVENUS」第二個上場。（華藝娛樂提供）

「VANNER」擔任壓軸。（華藝娛樂提供）

3團齊唱〈Rollin〉、〈Your Time〉。（華藝娛樂提供）

韓國人氣選秀節目《PEAK TIME》今年4月播畢，冠軍團「VANNER」5位成員泰煥、Gon、慧成、SungGook、泳光；亞軍團「SEVENUS」2位成員熙宰、Ireah；第六名「M.O.N.T」2位成員Bitsaeon、Roda，今（15日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI」演唱會，2場共吸引5000人到場朝聖，三團也大展開全麥超強實力。

三團昨（14日）中午分別從桃機一航與二航抵台，親民的他們，為了能近距離與粉絲互動，有別於其他韓星，走一般通關，吸引百名粉絲接機，讓他們開心表示，還不用走到戶外感受台灣的豔陽高照，就已經先從粉絲的熱情，直接感受到這股火熱的溫度，他們當晚就立刻品嚐心心念念的珍珠奶茶、小籠包、牛肉麵等台灣美食補充體力，好在隔天的演出可以火力全開。今天2場活動也都超過2個半小時，共獻唱23首好歌，將滿滿的能量放送給現場粉絲。

首先登場的M.O.N.T，因為成員Roda在青島生活14年，全程流利中文與粉絲互動，還現場教了Bitsaeon幾句寵粉，Bitsaeon也清唱周杰倫的〈等你下課〉；緊接著SEVENUS成員Ireah也拿出小抄獻唱《想見你》主題曲，而他們演唱到BTOB的〈Missing U〉時，M.O.N.T也驚喜合體，讓粉絲激動不已；最後上場的VANNER則謝謝粉絲應援美食，讓大家吃得超飽超幸福。壓軸則是三團齊唱〈Rollin〉與〈Your Time〉，讓氣氛嗨到最高點。