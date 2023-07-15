【又嘉氣象報報】周四脫離低壓帶影響 回歸典型夏季高溫炎熱

今年第4號颱風「泰利」於今（15）日下午2點生成，雖然不會直接撲台，但外圍環流仍會帶來豐沛水氣，氣象局預估，明日晚起到下周二（7/16~7/18）全台都出現雨勢，特別是山區、中南部雨勢較大，而泰利颱風的威力可能在下周一（7/17）增強到「輕颱上限、中颱下限」的等級，下周三（7/19）雨勢才稍微趨緩。

氣象局指出，明日白天炎熱，各地高溫約32到34度，大台北、中南部近山區、台東等地局部飆到36度。天氣方面，今晚到明日白天受到颱風外圍雲系影響，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、南部及各地山區都有短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後各地局部雷陣雨，南部、各地山區甚至有機會下大雨。

氣象局預報員廖經翔表示，輕颱泰利將持續往海南島方向前進，明日晚間起降雨機會提升，幾乎全台都有局部短暫陣雨，雨勢多半在中南部和各地山區，午後雨較強。

「泰利」將朝西移動，有機會增強到近乎中颱等級，不過對台沒有直接影響。（圖／氣象局）

16日到18日這段期間全台各地水氣豐沛，降雨機率較高。（圖／氣象局）

下周一（7/17）「泰利」的強度可能達到輕颱上限、中颱下限的等級，而這樣的降雨情況預估會持續到下周二（7/18）；下周三（7/19）季風低壓環流範圍消退，水氣也隨之減少，各地雨勢較緩和。

值得注意的是，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日發文指出，菲律賓東方還有另一個低壓系統逐漸成形，在高壓導引之下，明後天快速朝台灣東部海域靠近，但發展時間有限，成颱機率偏低，仍有機會挑戰熱帶低壓。下周四（7/20）後高壓又增強，菲律賓附近的熱帶系統持續活躍，「未來10天除了泰利之外，預估還會有1個颱風形成」。