林昱堂(左)包辦今年亞洲室內與室外錦標賽雙金，中華田協秘書長王景成(右)開心的合不攏嘴。(中華田協提供／黃邱倫曼谷傳真)

林昱堂今天在曼谷亞錦賽的奮勇一跳，8公尺40改寫了長達30年之久的全國紀錄，而且還在年初的哈薩克室內亞錦賽克服低溫跳出8公尺02奪金，成為台灣田徑史上第一位能在同年度包辦室外與室內亞錦賽雙金的選手。

林昱堂的身高並沒有特別高，但他擁有絕佳的速度感與起跳爆發力，今年2月12日在哈薩克首都阿斯塔踏舉辦的室內亞錦賽，低溫攝氏負22度，體感更是負25度，林昱堂第一次就跳出8公尺02，改寫侯育伯保持的7公尺83室內全國紀錄，幫助中華隊奪得史上第二面室內亞錦賽金牌。

體育署長鄭世忠表示，跳遠一直是我國田徑重要發展項目。過去這一年負責訓練的蔡易達教練是體育署績優選手轉職國訓中心的教練，由於年輕所以壓力很大。除了恭喜林昱堂，也真的很替蔡易達教練高興。這個成績在亞運已經有金牌的水準，也希望國訓中心競強會能將林昱堂納入黃金計畫持續栽培。前幾天我去澎湖訪視，陳光復縣長特別提到澎湖子弟林昱堂，也希望未來能邀請昱堂回鄉服務，今晚我在金門訪視與出席長泳活動，接收到這個好消息，真的很替澎湖高興。離島發展體育不容易，來到離島與校長們聊過才知道離島學校體育有多麼不容易。體育署接下來也會全力支持離島學校體育與全民運動的發展。選手要有國際成績要十年的時間，也謝謝昱堂田徑發展過程每一位教練與師長的支持。