「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖。（謝佳潾攝）

「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖。（謝佳潾攝）

「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖。（謝佳潾攝）

眾所矚目為期1個半月的「屏東夏日狂歡祭」15日在潮州林後四林平地森林園區盛大登場，首日即超過10萬人次朝聖，不僅白天湧入人潮玩遊具，晚間觀賞西班牙空中劇院開幕秀的遊客更是人山人海，縣長周春米開心道，歡迎全國民眾來玩，一起突破去年200萬人次的紀錄。

夏日狂歡祭由西班牙的空中劇院揭開序幕，該劇團融入戲劇、馬戲特技等演出形式令人耳目一新，而這次帶來的戲碼是「唐吉軻德」，現場運用80噸的大型起重機吊起空中舞台，演員雜技表演結合戲劇、文學及科技燈光效果，帶領觀眾一起進入表演藝術的奇幻旅程，驚呼及喝采連連，為活動掀起第一波高潮。

周春米開心道，去年縣府在東港大鵬灣首次舉辦夏日狂歡祭，吸引超過200萬人次參加，大受好評，今年為均衡屏東區域發展而移師到潮州林後四林平地森林園區，除延續遊樂設施等規畫外，還特別邀請國內外多元的表演，包括紙風車劇團、FOCA福爾摩沙馬戲團，以及在地的明華園風神寶寶和入圍今年最佳新人的潮州土狗等，還有霹靂布袋戲傳統戲曲的跨界演出，集結布袋戲、歌仔戲、皮影戲，精彩連連。

周春米指出，夏日狂歡祭為期一個半月至8月27日，活動期間的水樂園、歡樂氣墊、大型遊樂設施等，全部免費體驗，假日還加碼演唱會、森林舞台及市集，也是全部免費入場體驗，推薦全國民眾一定要來屏東多玩幾天。

她強調，夏日狂歡祭活動場域鄰近有潮好玩幸福村、潮州鐵道園區、潮州日式歷史建築文化園區，潮州知名小吃也值得大快朵頤，鄰近泰武鄉、萬巒鄉還可以規畫來趟原民咖啡之旅、單車之旅、六堆好客之旅或美食之旅，不同路線滿足不同客群，「這個夏天，就是要來屏東玩」！

縣府表示，今年夏日狂歡祭分為玩水、跳來跳去、玩遊樂設施等3大遊憩區，有水上遊樂園、氣墊跳跳床、旋轉木馬、海盜船、充氣滑水道、恐龍樂園等，保證小朋友玩到不想回家，但每周二、三為活動休整日，遊樂設施暫停使用，但潮州林後四林平地森林園區照常開放。

夏日狂歡祭潮州林後四林平地森林園區周春米潮州鐵道園區開幕