國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，競辦執行長金溥聰上任半個月，但黨內卻傳出「換侯」雜音，金溥聰也直言是「青春痘膿包要擠掉」，引發討論。對此，前立委郭正亮也說重話「對內攻擊，我保證民調一定繼續往下」，認為金溥聰應該要想723全代會之後郭粉、韓粉的整合，也提醒金溥聰對黨內應該要是寓言故事「北風和太陽」裡面的太陽。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》直言，金溥聰如果要用力打，就去打民進黨吧，你打黨內需要用力到這樣嗎？而且你打黨內是不是標準要一致，中常會醞釀要提案的中常委是不是也要擠掉？「你擠不完阿」，喜歡郭台銘的國民黨很多，喜歡韓國瑜的更多，對黨內不該用這種方式組理。

郭正亮也用「北風和太陽」的寓言故事比喻，對黨內金溥聰應該要是太陽的角色。如果要攻擊，一定是要對外攻擊，柯文哲的民調就是靠攻擊民進黨才拉上來。

郭正亮也說重話，「你(金溥聰)對內攻擊，我保證民調一定繼續往下」，而且大家都很尷尬，沒有人對內講話會講到這種程度，金溥聰是執行長，統籌所有的權力，連朱立倫都變榮譽職了，金現在是集所有的權力在身上要衝第一，但卻回頭打黨內，會讓大家都不知道該怎麼辦。

郭正亮嘆說，現在就變他們這些外人比較好把話講白，「當執行長還是要有一點智慧，要看遠一點」，要想的是723之後的整合，比如怎麼把韓粉、郭粉弄回來，這才是大局，執行長要朝這個方向看。他也建議，如果要跟黨內的人吵架，叫個發言人講就好了，金溥聰就不要自己講了，723之前就不要再做黨內攻擊了。