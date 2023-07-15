民眾黨總統參選人柯文哲16日下午將參與「公平正義救台灣」凱道集會，柯文哲15日在臉書表示，相信追求公平正義的力量，自然會站在一起，「明天會很熱，但我們要讓有權力的人，看見從人民額頭滴下的汗水，讓他們不敢再公然說謊欺騙，不敢再指鹿為馬，把人民的心聲與訴求醜化扭曲為政黨動員。」

「民主不是口號，是人民當家作主。」柯文哲說，七年前，他和很多人一樣相信民進黨 ，相信他們有理念、有理想，相信召開司法國是會議後，台灣司法可以真正邁向正義；七年後，我們看到的卻是更嚴重的特權關說 、更大尾的貪汙舞弊 、獄政管理鬆散崩壞，現在的法院變成是民進黨開的。

柯文哲指出，我們也曾經期待，和無殼蝸牛們一起露宿在忠孝東路上、帶頭高喊 「我想有個家」的民進黨上台後，會努力落實居住正義。結果，我們只看到中央社宅蓋不出來還灌水欺騙，看到全國房價所得比已達9.72倍，賴清德副總統卻說「房價在降」，台灣租屋市場從2009年起連續14年上漲，青年買不起，甚至租不起。

柯批評，民進黨不務實解決房屋黑市，只會選前大撒幣。2022年中央擴大租金補貼1.0，實際完成審查案件數僅27萬戶，距離原先預期的50萬戶目標，執行率勉強過半。2.0又再撒300億納稅錢，租屋族想申請卻不得其門而入，營建署推給民團去解決。

柯文哲炮轟，內政部次長花敬群還好意思上節目夸夸其談，說他質疑中央社宅成績是「指鹿為馬」，面對這些荒腔走板的政府官員，「我只想問：到現在為止，中央興建的社宅，到底完工幾戶？」

柯文哲重申，司法要正義、居住要正義，只是人民最基本的需求，「明天會很熱，但我們要讓有權力的人，看見從人民額頭滴下的汗水，讓他們不敢再公然說謊欺騙，不敢再指鹿為馬，把人民的心聲與訴求醜化扭曲為政黨動員。」

柯文哲說，「我相信追求公平正義的力量，自然會站在一起。明天，我會上凱道，與人民站在一起。明天，你會一起來嗎？」