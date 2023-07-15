國民黨總統參選人侯友宜民調不佳，黨內陷入「換侯」茶壺風暴，不分區立委鄭麗文直接點名要前高雄市長韓國瑜出馬，引來侯競辦執行長金溥聰痛批動機不單純，日前更以「青春痘的膿包一定要擠開」暗酸。國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧直言，如果金老師覺得有問題、覺得要溝通，應該找韓市長溝通看看，去跟鄭麗文吵來吵去，沒有意義！真的一點意義都沒有！

游淑慧14日在政論節目《新聞大白話》激動喊話，「一人少說一句是會怎樣？是會怎樣呢？會憋死嗎？」游淑慧直言，國民黨吵來吵去，一人一句，基層都在說國民黨在幹什麼？到底要怎麼樣？黨內罵來罵去，立委罵競辦、競辦罵立委，民眾觀感是怎麼樣？自己藍營觀感都很傷心。

「一人少說一句」，游淑慧激動說，「一人少說一句是會怎樣？是會怎樣呢？是會憋死嗎？」「你們都是黨內這麼大的人物，從政都2、30年，一定要說出來彼此傷害才開心？」

游淑慧認為，侯市長也有人這時候有仇報仇，如果下面的團隊也趁機有仇報仇、有冤報冤，就殺不完了。

游淑慧提到，大家都說侯友宜是候選人身段要軟，同樣，競辦團隊身段也要軟，「我除了身段軟，我也告訴我的團隊，遇到不友善的里長，就笑一笑離開就好，不是去吵架」，「不是指著候選人說，侯友宜你要軟你要軟，然後你自己在外面一直殺一直殺」，「那就不對，人家還是會把帳算在候選人身上！」

「我相信金老師是有雅量的」，游淑慧說。

游淑慧強調，「你現在要輔選，是幕僚」，一切以主將的利益為利益，而不是以個人喜好為優先。今天鄭麗文講的，可以不認同她，但是不要忘了，她背後代表很多韓粉的期待。「如果金老師覺得有問題、覺得要溝通，應該找韓市長溝通看看，去跟鄭麗文吵來吵去，沒有意義！真的一點意義都沒有」！