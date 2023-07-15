紫爆！今（15）日晚間20時許，國道1號中山高林口段平面南向39km發生事故，車流嚴重回堵5公里，目前事故還在排除中，國道警察獲報已前往處理。事故原因還待釐清。

上班小心！國1北上桃園段5車追撞 塞成紫爆
國5北上彭山隧道4車追撞 一度回堵2公里
印尼巴布亞省爆規模6.2地震 深度33公里
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