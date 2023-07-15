紫爆！中山高林口段南下39公里事故 車流回堵5公里 21:092023/07/15 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（15）日晚間20時許，國道1號中山高林口段平面南向39km發生事故，車流嚴重回堵5公里。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紫爆！今（15）日晚間20時許，國道1號中山高林口段平面南向39km發生事故，車流嚴重回堵5公里，目前事故還在排除中，國道警察獲報已前往處理。事故原因還待釐清。 上班小心！國1北上桃園段5車追撞 塞成紫爆 國5北上彭山隧道4車追撞 一度回堵2公里 印尼巴布亞省爆規模6.2地震 深度33公里 #紫爆 #中山高 #林口段 #39 #5公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 國一南下2起車禍事故 3車追撞、1車自撞翻覆回堵五公里 10:232023/07/13 社會 國1南下永康段「1大3小」車連環撞！箱型車橫躺車道 車流回堵5公里 08:402023/07/13 社會 連假第3天國5北上回堵4公里 恐塞車至深夜 12:222023/06/24 生活 男攀南三段行進間「昏迷吐白沫」 直升機馳援仍不治身亡 10:392023/07/07 社會 基隆中山高中、仁愛國小校長7月底退休 兩人感觸良多 15:572023/06/25 生活 通報攔截失靈？偷車賊跨縣市逃逾百公里 10:552023/07/03 社會 中山高彰化戰備道2車碰撞翻覆 車流紫爆回堵數公里 15:052023/07/13 社會 最高時速達96公里！台大賽車隊推出最新電動賽車Epsilon 4 22:522023/07/08 生活 台3線補丁、坑洞多路況亮紅燈 立委爭取燙平4.8公里路 13:532023/06/29 生活 南投道路限速5公里 網傻眼「給烏龜走？」 縣府解答了 15:042023/07/14 生活 端午節連假第2日 國5現車潮時速不到40公里 10:252023/06/23 生活 午後國5頭城路段紫爆 車速一度僅5公里 13:232023/06/24 生活 陸CR450動車組最新試驗 時速超過400公里 10:042023/07/01 兩岸 連假首日國道北、中都會區壅塞 部分路段紫爆 09:572023/06/22 生活 時速90公里「雲霄飛車出軌」 瑞典遊樂園爆意外1死數傷 21:072023/06/25 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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