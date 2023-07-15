新華社15日報導，16日0時起，大陸將進入「七下八上」（七月下半月至八月上半月）防汛關鍵期。大陸水利部水旱災害防禦司指出，今年3月24日入汛以來，中國大陸大江大河大湖汛情總體平穩，但部分地區發生暴雨洪水，西南等地發生了階段性旱情。

與此同時，今年第4號颱風生成，這也將是今年首個登陸大陸的颱風，預計於17日傍晚到18日早晨，在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸。

上海15日迎來高溫、雷電、大風、大雨四碰頭的極端天氣，最高溫飆到36度，午後下了分散性陣雨，下雷雨時還會刮7-9級陣風。

大陸水利部災防司副司長王章立說，入汛以來，七大江河幹流沒有發生超警洪水，內蒙古、江西、重慶等21個省區市的255條河流發生了超警以上洪水，大部分為中小河流。其中，30條中小河流發生超保洪水，8條中小河流發生有實測數據以來最大洪水。

王章立說，今年「七下八上」期間，據預測大陸將出現洪旱並重，局部地區暴雨洪澇多發重發。

降雨主要呈「東部南部多、西北少」分布。主要多雨區位於松遼流域東部、黃河下游、淮河流域沂沭泗水系、長江下游、太湖、珠江流域東南部等地；主要少雨區位於內蒙古西部、新疆東部北部、甘肅西部等地。

松花江、第二松花江、黑龍江中游、渾河和太子河、淮河流域沂沭泗水系等可能發生較大洪水；內蒙古中部西部、新疆東北部、寧夏、甘肅西部、陝西中部北部、山西、河北西部北部等地可能出現階段性乾旱。此外，有2至3個颱風將登陸大陸。

王章立表示，「七下八上」防汛關鍵期到來，水利系統嚴陣以待，全面啟動防汛關鍵期防禦工作機制，強化「四預」措施，抓實各項防禦措施，全力做好汛情應對。

他說，未來一周，水利系統將聚焦重點做好以下防禦工作：

--重點關注松遼流域的第二松花江、松花江幹流，做好水庫調度、堤防防守、蓄滯洪區運用準備。

--重點關注淮河流域的沂沭泗水系，做好水庫調度、堤防防守工作。

--重點關注當前南海熱帶氣旋對珠江流域和海南省的影響，做好水庫調度、堤防防守、蓄滯洪區運用準備。

--再檢查在建工程安全度汛方案和措施，重點檢查大江大河幹流及重要支流，逐處工程檢查落實到位。

--再檢查水庫度汛方案和措施，重點檢查病險水庫，逐庫檢查落實到位。

--再檢查淤地壩度汛方案和措施，重點檢查壩下有村莊的淤地壩，逐壩檢查落實到位。