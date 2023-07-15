美國紐約長島10多年前發生連環殺人案，經過多年蒐證，警方逮捕59歲霍爾曼，他被控殺害3名女子。霍爾曼是好萊塢影星亞歷鮑德溫兄弟的同窗，還是知名建築師，他被逮捕震驚鄰里，懷疑他似乎是過著雙重生活。

●事件起源：2010年24歲女子失蹤案

2010年5月1日，來自紐澤西州的24歲女性吉伯特（Shannan Gilbert）被家人通報失蹤。根據她出事前長達23分鐘的報警電話，警方在她最後出現地點紐約州長島（Long Island）南岸偏遠的吉爾戈海灘（Gilgo Beach）附近展開搜索行動。

2010年12月，警方在海洋大道（Ocean Parkway）附近發現一具被麻布袋包裹的女性骸骨，後被證實是24歲的巴泰勒米（Melissa Barthelemy）。她是一名性工作者，生前最後一次被目擊是在2009年7月。

美國紐約長島10多年前4起連環命案死者。

警方搜索更多證據時，又在棄屍地附近發現3具女性遺體，彼此間距離僅約150公尺。

這3具遺體後被證實為2007年6月失蹤的25歲女子布蘭納德－巴恩斯（Maureen Brainard-Barnes）、2010年6月失蹤的22歲女子華特曼（Megan Waterman）以及2010年9月失蹤的27歲女子柯斯蒂羅（Amber Costello）。

這4名女性受害者後被稱為「吉爾戈4人組」（Gilgo Four）。

2011年3月，警方在海洋大道發現泰勒（Jessica Taylor）的部分遺骸，她的部分遺體先前已於2003年在索夫克郡（Suffolk County）小鎮馬諾維爾（Manorville）被發現。

警方接下來於4月發現3具遺體，之後再發現2具遺體。2011年12月，吉伯特失蹤19個月後，她的遺體在橡樹灘（Oak Beach）被發現。

警方在吉爾戈海灘周遭發現多達16名受害者，許多都是性工作者。警方不認為這些案件都為同一人所犯，但霍爾曼（Rex Heuermann）被認為犯下其中4起手法類似案件。根據法庭文件，這4名受害者被發現時姿勢類似，身體被皮帶或膠帶綑綁，其中3人被麻布材質的布料包裹。

●知名建築師被控殺人 疑似過雙重生活

霍爾曼是知名建築師。

經過多年蒐證，警方鎖定59歲建築師霍爾曼。根據法庭文件，檢方以霍爾曼在2009、2010年涉嫌殺害巴泰勒米、華特曼，以及柯斯蒂羅3人，控告他觸犯3項一級謀殺，以及3項二級謀殺罪。他也是殺害布蘭納德－巴恩斯的「主要嫌疑人」。

霍爾曼是知名建築師，於1994年在紐約市創立RH Consultants and Associates建築事務所。根據公司網站，服務客戶包括美國零售業巨擘達吉特公司（Target）、體育用品零售商Foot Locker、天主教慈善會（Catholic Charities），以及美國航空（American Airlines）等。

霍爾曼還是好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）和比利鮑德溫（Billy Baldwin）兄弟的高中同窗，都畢業於紐約州馬薩皮誇（Massapequa）的阿爾弗雷德．G．伯納高中（Alfred G. Berner High School）。

震驚的比利鮑德溫在推特（Twitter）發文說：「今天早上起床，發現吉爾戈海灘連環殺手嫌疑人是我的高中同學霍爾曼…。」

他說：「已婚、有兩個小孩，是一名建築師，就是一個普通人…安靜、顧家。我驚呆了…馬薩皮誇（Massapequa）都很震驚。」

Woke up this morning to learn that the Gilgo Beach serial killer suspect was my high school classmate Rex Heuermann.



Berner High School

Massapequa, New York

Class of 1981



Married, two kids, architect.

“Average guy… quiet, family man.”

Mind-boggling… Massapequa is in shock.… pic.twitter.com/Tms0IWVazN — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) July 14, 2023

霍爾曼住在拿索郡（Nassau County）的小村莊馬薩皮誇公園（Massapequa Park），通勤到曼哈頓的建築事務所上班。他遭逮捕使這個安靜小社區的居民深感震驚，無法相信這名衣著筆挺的鄰居竟然是轟動全國的長島連環殺人魔。

曾住霍爾曼家附近、已在去年搬家的56歲前鄰居卡夫卡（Rosemarie Kafka）說，如果霍爾曼被定罪，那他簡直是過著雙重生活。「你知道的，他就像個普通人一樣去上班，小孩在當地學校上學，住在一個好社區，但他卻在外面殺人。」

住在霍爾曼家隔壁超過20年、64歲的梅莉莎（Patrica Maressa）形容，霍爾曼是一個「很高、體型非常壯碩的傢伙，總是衣著得體」。

她說：「我仍處在震驚當中。這是一個非常安靜的社區，晚上連根針掉到地上都聽得見」。

在YouTube頻道Bonjour Realty去年上傳的影片中，霍爾曼在他位於曼哈頓的辦公室受訪。他表示，他在長島出生成長，從1987年開始在曼哈頓工作，自稱是一名建築顧問與「問題解決大師」。

霍爾曼還提到，他從小跟著父親學習製作家具，「我會在家打造家具，現在依舊在同一個工作坊做家具。我有一樣工具幾乎每次工作都會用到，那就是一把木工師傅的錘子。如果我需要說服某件事，這項工具有足夠說服力」。

主持人問：「不是要說服某人？」霍爾曼答道：「某件事。它總是很有效果。」