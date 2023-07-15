富邦悍將15日以5比2擊敗統一獅，中止6連敗、對戰獅隊7連敗，其中林哲瑄單場雙安，並在4局上達成生涯700安里程碑，但他直到教練劉家豪把球拿給他才知道自己達成里程碑。

「回來都好幾年了，這樣的速度是有點慢。」林哲瑄在2015年季中回台加入中職，至今已是第9個中職球季，今天在第2打席敲出二壘安打，達成生涯700安里程碑，成為中職第52位達成此里程碑的球員。

從6月13日面對樂天桃猿繳出單場3安「猛打賞」後，加上今天，林哲瑄近11場只有5支安打，帳面成績並不理想。他表示，原本以為今天達成700安的那一球也會被接殺，結果卻成為安打，「棒球這東西就是這樣，有時候打的好結果卻不一定好，只能告訴自己，要持續做同樣的事。」

林哲瑄坦言，有時候認為打的好結果卻不理想，心理難免受影響，也可能會想要改變或做些不同嘗試，但可能反而會讓自己陷入更深谷底，「這課題其實滿難的。」

達成生涯里程碑球隊又以贏球作收，林哲瑄說：「當然是希望贏球的感覺能一直延續，現在陣中年輕球員多，身為學長要引導他們怎麼做好，還有很多細節、功課需要大家一起努力。」