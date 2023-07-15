英國創作女歌手露西斯普拉根(音譯，Lucy Spraggan)昔曾參加音樂選秀節目《X音素(The X Factor)》的試鏡，並獲得好評。然而，她卻在完成3場表演後便無預警宣布退賽，事隔11年，她首度公開原因是「被性侵」，並因藥物的副作用才不得不退賽。

露西在選秀節目中以試鏡歌曲《Last Night》成為當年全球觀看次數第四多的 YouTube影片，她也成為英國內被搜索次數最多的藝術家。然而，她在完成3場演出後便宣布退賽，「我有想過要公開原因，但當時有很多人告訴我，要為我自己的職業生涯考慮。」

而今事隔11年，露西也首度曝光原因，綜合《每日郵報》、《衛報》等外媒報導，露西受訪時透露她退賽的原因，表示自己在選秀節目期間，參加其他參賽者25歲的生日宴時，因為喝醉被工作人員送回房間。豈料，一位自薦帶她回房的酒店行李搬運工趁機在房門門鎖上動手腳，並在離開後又找時機回到她房間對她實施性侵。對此，露西表示當她隔天再度清醒時是帶著恐懼感醒來，身體也感受到明顯的不適，讓她立刻報警，且開始服用抗愛滋的藥物，而她也因藥物的副作用而不得不退賽。

此外，露西也透露雖然該名員工已被逮捕且接受審判，但除了金錢及醫療的幫助，在審判結束後，「沒有人打電話或發郵件關心我、詢問我過得如何，也沒有為我提供心理康復治療，所以我只能靠自己。」

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