技術不好真的不要上路，害人又害己。大陸一名母親，騎機車載兒子出門，沒想到短短50秒，在同一個地方摔倒3次，且都是極為離譜的失誤，不少網友看了影片相當火大，怒罵「是不是兒子沒死不甘願」。

根據陸媒《齊魯晚報》報導，事件發生在廣東揭陽市，媽媽騎機車載兒子外出，但一手滑手機一手騎車，沒注意路況，輾到香蕉皮之後摔倒，站在踏板上的兒子也應聲倒地。過了幾秒後，媽媽回頭又撞上停在路邊的汽車車尾，重心不穩摔倒，兒子再度倒地，重摔在路上。

又過了幾秒，媽媽好不容易把車扶了起來，沒想到這回手不小心轉動油門，車子往前衝，當場撞倒站在一旁的兒子，三度倒下的機車還壓在兒子身上，自己也因為重心不穩，跟著機車倒地。

離譜影片曝光後，大陸網友傻眼大罵：「這種技術，這種智商就別騎車了」、「是不是兒子沒死不甘願」、「這孩子上輩子造了什麼孽，攤到這母親」、「連三次也實在太離譜，這孩子能健康長大嗎」、「看得我好火大，能不能先練練啊」、「世界上竟然有這麼蠢的人」、「這女的拜託別出門了，哪天誰死在你輪下都不知道」、「這女的有駕照嗎？有的話哪間駕校發的」。