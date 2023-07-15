金銀姬認為金泰梨的能量強大，像是可以打敗惡鬼。。（Disney＋提供）

金銀姬已是第2次跟吳正世合作。（Disney＋提供）

韓國王牌編劇金銀姬曾推出《Signal》、《屍戰朝鮮》等夯作，近日推出新劇《惡鬼》，金泰梨飾演被惡鬼附身的平凡女生，日前接受本報視訊專訪時，她表示，首次見面，就感受到她身上強大的能量和活力，「感覺連惡鬼的曾祖母都能打敗」，大讚和角色的契合度高達1000％，並透露，金泰梨在第2集中有場附身後哼著歌走石橋的背影畫面，「劇本上本來只有寫走在水上的背影而已，但後來她自己加入了揹著手、哼著歌這些細節，真的是神演技」，也讓那場戲更有毛骨悚然的感覺了。

金銀姬繼續稱讚，金泰梨是連一個小指紋都會提出疑問的類型，剛拿到劇本就不斷問她和導演李正林，「因為必須1人分飾2角嘛，再加上每次被惡鬼附身，其實也會有一些不同，且初期是在沒有播出的狀態下拍攝，所以問題就會更多，但一起討論這些問題時，我真的非常開心，讓我發現原來還可以那樣想啊，經過這些討論，也讓這部劇變得更好了」，並稱，因為吳正世跟金泰梨本來的關係就很好，「她會直接跟吳正世說『不要自己在那邊苦惱了，就直接問編劇吧』，所以他有什麼好奇的就會來問我，因此我們好像也變得比上次更親近了一些」。

吳正世飾演擁有陰陽眼的民俗學教授，播出後被劇迷狂讚「超適合」，金銀姬說，因為2人已在《智異山》合作過，「所以我很了解他適合什麼角色，例如他平時話不多，就覺得可以把那種感覺用在台詞上」，並表示，其他編劇應該也一樣，「選角完都會寫起來更順利，只要想著他平時的語氣等就可以了，所以大家可能覺得這個角色很適合他」，加上吳正世也為此付出了很多努力，「最後才出現了這麼帥氣的廉海上教授」。

而金銀姬的作品中，幾乎每集都會有人「領便當」，這次也不例外，她說在寫《惡鬼》劇本時，也對於自殺這個議題思考了很多，「韓國是已開發國家中自殺率第1名，這點讓我非常痛心，但我認為自殺並不是某個人自己的決定，而是和周圍發生的事物有關，像是被誰推了一把」，希望大家也能多多站在自殺者的角度去同理，但也希望他們在做出極端選擇前能再想一想，「我也寫著寫著就意外出現了很多死亡的場面」。

最後，金銀姬分享，《惡鬼》其實是她在2017年寫《屍戰朝鮮》時就一起企劃的劇本， 「當時因為算是落榜了，就很努力地寫《屍戰朝鮮》，但《惡鬼》還是一直留在我心中」，直到2021年8月她才又開始繼續寫《惡鬼》的劇本，「不過和當時的企劃案有很大的不同了，畢竟現在時代也改變了很多」，她也提到，因為是題材是懸疑驚悚（occult horror），「在韓國並不常見，周邊的人有建議要不要考慮一下其他較大眾化的類型，我確實也有動搖過，但還是很想要做這個題材，當然也因為是關於鬼的故事，一直苦惱著要怎麼寫才讓觀眾也能產生共鳴，希望大家會喜歡」。《惡鬼》每週五、六在Disney＋更新。

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