潮州夜市歷史悠久，是在地人與鄰近鄉鎮居民最喜歡逛的地方，但因攤商都是占用道路擺攤，所以實屬非法營業，近日有民眾因交通受阻、噪音頻傳、垃圾亂丟等問題，不斷向警方檢舉，警方獲報後1個半月內開出21張罰單，不少民眾表示支持，但也有攤商喊苦，對此，潮州鎮公所指出，將朝觀光夜市發展、輔導攤商轉型合法化。

潮州夜市位在潮州鎮中洲路上，早期該處是空地，所以攤商都集中在這裡擺攤營業，夜市模式漸漸形成，但隨著城鎮發展、房子一間間蓋，這裡也蓋滿了房子，攤商因而擺到路邊，再與相鄰的店家或住戶租用電使用，長年來雖屬非法營業，但在地人也逛得很開心，甚至連鄰近鄉鎮的居民也會來逛。

不過非法營業終究還是會衍生問題，除有噪音頻傳、垃圾亂丟等亂象外，交通受阻是附近居民最頭痛的事，每到周一、五夜市營業時，因為人潮湧入的關係，居民想要回家竟成了一件困難的事，甚至還曾經出現救護車過不去的窘境。

近日，有民眾受不了潮州夜市造成的亂象影響，頻頻向警方檢舉，警方獲報後，近一個月半月內積極到場取締，截至14日，共開出21張罰單。

警方積極取締的畫面，被民眾拍下放上在地臉書社團引起討論，有人支持警方開單取締，還給大家正常的道路使用，但也有人愁潮州夜市會走入歷史，當中不乏有攤商喊苦，希望鎮公所協助輔導就地合法化。

對此，鎮公所表示，目前潮州夜市的攤商占用道路擺攤，確實不符規定，依法來看要在地合法化的機率也不高，但公所一直有規畫朝觀光夜市發展，藉此輔導攤商轉型合法化。

公所不諱言，有不少人擔心「觀光夜市會敗市」，總覺得把大家圈起來會沒了傳統夜市的味道，但看潮州春節市集的成功就可以知道不會有問題，目前正在找地規畫中，期許給大家耳目一新的潮州夜市。