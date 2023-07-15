日本學者小笠原欣幸13日在日本《東洋經濟ONLINE》上發表《第三勢力的參選人 真的能躍進嗎？》。小笠原欣幸指出，有台灣媒體翻譯不正確，而且採取誇張標題，令人感到遺憾。

小笠原欣幸今（15）日在臉書表示，正確的中文翻譯：有人認為如果在野陣營的兩位參選人聯手，就能夠擊敗民進黨，但這並不是一個單純的1+1=2的問題。

對於有三家媒體翻譯為「1+1=2」是不可能的，小笠原欣幸直言，「這個翻譯失準」。

小笠原欣幸分析，讀者應該知道差別：原文保留未來的空間，台灣媒體的翻譯文是斷言。因為還有半年的時間，所以不應該否定，他的全文都是探討未來選戰的發展的可能性，文脈是解讀柯文哲對國民黨的盤算。

小笠原欣幸強調，他每次撰寫文章的時候，都會儘量謹慎用詞，希望媒體人能夠有所尊重及重視。如果要評論的話，至少先要看全文。

小笠原欣幸臉書也貼出其中一家媒體道歉啟事表示：於第一時間下標、內文等用字不精準，造成大眾誤會及當事人困擾，已更正內容並強化內部教育訓練，特此致歉。