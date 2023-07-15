大雨來了！雖然輕颱泰利直撲台灣的機會不高，但外圍環流仍為台灣帶來降雨，氣象局今日晚間發布大雨特報，屏東縣、台東縣的大雨將從今日深夜下到明（16）日清晨，預估未來4天的降雨機會較高，外出記得攜帶雨具。

氣象局今（15）日晚間發布大雨特報，受到颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今晚到明日清晨，台東、恆春半島恐出現局部大雨，大雨範圍：恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島。

氣象局發布大雨特報，2縣市大雨下到16日清晨。（圖／氣象局提供）

根據氣象局資訊，原先位於南海的熱帶性低氣壓，於今天下午2時升格為今年第4號輕度颱風「泰利」，中心在鵝鑾鼻西南方的海面上，將朝海南島方向前進，直接影響台灣的機率較低，但基隆北海岸、東半部，含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海可能出現長浪，呼籲民眾注意安全。

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日也發文指出，明日到下周三（7/16~7/19），整體大氣環境不穩定，除了迎風面東半部、恆春半島一帶持續會有短暫陣雨外，西半部的午後熱對流發展也相當旺盛，恐有局部大雷雨、短時較大雨勢。下周四（7/20）才恢復山區午後雷雨為主的天氣型態，可能出現37度以上極端高溫。