前總統馬英九今晚間設宴，歡迎大陸五所大學的青年學子訪問團，並與率隊的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他73歲最好的生日禮物。郝平表示，這次交流是個開始，期盼未來有更多兩岸青年交流，共創中華民族綿長福祉。

馬英九指出，這次馬英九基金會邀陸生來訪，也是他三月底、四月初訪問大陸時的想法。當時到武漢、湖南、復旦大學交流，陸方師生都反應熱烈，兩岸學生互動，「渾然天成，欲罷不能」，讓他非常感動。因此決心邀請陸生回訪，就是希望延續兩岸青年交流的熱度。當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

馬英九說，常舉1870年的普法戰爭為例，兩國既不同文，也不同種，卻能在百年征戰後，建立令全球敬佩的友好關係。兩岸既同文，也同種，德國人、法國人做得到，我們炎黃子孫為什麼反而做不到？

馬英九表示，他在2008年當選總統後，開放兩岸三通，也開放陸生來台就讀臺灣的大學。當時已有800餘陸生在台就讀，到他2016年卸任總統時，人數已衝到4.2萬人，成長約50倍。可惜他卸任後，兩岸關係低迷，加上新冠肺炎疫情因素，長達三年多的時間，兩岸交流幾乎中斷。

馬英九指出，這次開始推動邀請大陸師生來訪時，情況並不樂觀，幸好最後峰迴路轉，圓滿收場，是他七十三歲生日最好的的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物。他誠摯期盼，兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。

郝平表示，一直以來，北大等大陸高校與台灣高校之間保持着良好的合作關係。2005年，當時他在北大擔任副校長，曾率領新世紀兩岸大學生研習營到訪臺灣。時隔18年，再次帶着青年學生來到臺灣，近距離感受寶島的文化和教育氛圍，令他倍感親切。

郝平指出，馬英九三月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九先生所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

郝平並引述孫中山先生曾說「中國之復興，當亦出於中國青年之奮鬥」，他非常希望與臺灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，共同培養更多青年才俊，推動中華文化的傳承創新，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流，共創中華民族綿長福祉、共享民族復興偉大榮光。

郝平也特別感謝此次參訪，馬英九文教基金會給予的大力支持，安排了豐富多彩的行程，爲兩岸青年在交流互動中增進了解、互學互鑑，提供了重要平臺。相信通過這次參訪，兩岸青年的交流將更加深入、友誼將更加深厚，必將爲兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。