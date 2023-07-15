前立委黃國昌昨(14日)晚間遭民進黨議員張錦豪爆料，不僅汐止住家違建「變高變胖」，還蓋在國有山坡地保育區。國有財產署北區分署證實，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，要求黃國昌必須在1個月內騰空返還，並繳納違約金。新北市政府工務局也表示，會依違建管理辦法，以拍照列管方式追蹤。黃國昌今(15日)回應，後面確實有增加違建，這30幾年前的東西，「我一定尊重主管機關認定。」

黃國昌今晚與「館長」陳之漢直播宣傳716公平正義凱道遊行，談及汐止住家被國產署認定侵占國有地，他表示，民國78年左右父母蓋了一輛透天厝，後面確實有增加違建，這30幾年前的東西，昨天新聞出來，說侵佔國有地確定，「我一定尊重主管機關認定。」

黃國昌也疑惑，「國產署連通知都沒通知我，是用發新聞稿的方式通知」，但強調，「我是唸法律的，如果我家有越界建築，法律上該怎麼處理就怎麼處理。」

黃國昌說，自己不要陷入他們的戰場，新北市政府怎麼認定，就按照認定的原則去做，不以個案來講，新北市這種幾十年的既存違建都是列為第一類，列冊造管。

新北市府地政局表示，這塊山坡地保育區暫未編定用地，適用林業用地管制，除農舍外不容許住宅使用，如違反林業使用規定，將依森林法、區域計畫法規定，處6到30萬元罰鍰。