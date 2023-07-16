法新社報導，泰國經歷9年軍方勢力統治後，前進黨（Move Forward Party）在渴望進步改革的年輕選民支持下，5月國會大選時拿下最多席次。

然而，身家百萬、在美國哈佛大學（Harvard University）受過教育的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）爭取成為新政府領導人的企圖心，13日遭到泰國參議員打擊。他們認為，皮塔承諾改革嚴格的「冒犯君主罪」相關法律是踩紅線。

國會將在19日第2度舉行新總理選舉投票。皮塔表示，如果他19日再次未能贏得所需票數，就會把機會讓給盟黨為泰黨（Pheu Thai Party）候選人。

他在社群媒體公布的影片中說：「我要為了未能成功致歉。我已準備好要給泰國一次機會，讓得票第二高的政黨…來組成聯合政府。」

泰國總理候選人必須在參眾兩院合計至少拿下375席才能當選，但皮塔先前只贏得324席，短缺51票，在參議院只得到了13票。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120715