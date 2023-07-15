北科大學生不滿熱炒店來不及補飯，集體刷1星負評引發「白飯之亂」，爭論許久後，業者選擇道歉，並宣告於16日起無限期暫停營業，而今（15）日是營業的最後一晚，有熟客不捨特地來捧場，還送上飲料替老闆加油打氣，而老闆也低調表示，今晚訂位全滿，不會再接其他客人，目前對於何時重新營業沒有想法，「想先休息一陣子」。

「大道創意宴會館」12日在臉書粉專發文表示，即日起不再接受任何形式來店的客人，僅提供原本訂位的客人用餐，將從7月16日開始無限期暫停營業。老闆解釋，近期發生的事件造成社會資源浪費，事件衍生出的言論也造成學生們直接、間接的傷害，因此像學生及社會大眾道歉，並停止營業直到整起事件告一段落。

熱炒店暫停營業的消息曝光後，讓許多饕客覺得不捨，根據《三立新聞網》報導，一名熟客得知消息後趕緊訂位，今日特地來捧場，直說老闆這樣的決定相當可惜，希望他休息一陣子再繼續營業；另外，也有香港遊客看到「白飯之亂」的新聞才知道這家店，又加上菜色看起來不錯幕名而來，但由於沒有事先訂位，今日無法用餐。

老闆低調表示，有收到熱情民眾送來飲料加油打氣，「今晚訂位也都滿了，所以不再額外接其他客人」，而重新營業的時間還沒有辦法確定，想先休息一陣子，只希望這起風波盡速平息。

回顧這起「白飯之亂」，本月8日有27名北科大學生到該熱炒店用餐，吃光白飯後認為業者補飯不及，且一行人根本沒吃飽，憤而上Google評論狂刷1星負評，後續引發一連串風波，雙方各執一詞，北科大學生還在網路發布影片點出7大爭議，再度槓上熱炒店老闆。不過7月11日老闆就釋出補飯的畫面，還在臉書貼文寫下：「總而言之，沒讓學生吃飽飯，我們錯了」，後來更直接宣告無限期暫停營業，再度讓輿論沸騰。