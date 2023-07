🇨🇦 Canada’s 18-man extended list for the 2023 #FIBAWC by head coach Jordi Fernandez:



1️⃣: Gilgeous-Alexander, Joseph, Pangos, Bell-Haynes

2️⃣: Murray, Dort, Alexander-Walker, Robertson, P. Scrubb

3️⃣: Barrett, Brooks, Brissett, T. Scrubb

4️⃣: Ejim, Alexander

5️⃣: Powell, Olynyk, Edey pic.twitter.com/lEE1acyk9p