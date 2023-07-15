🇨🇦 Canada’s 18-man extended list for the 2023 #FIBAWC by head coach Jordi Fernandez:



1️⃣: Gilgeous-Alexander, Joseph, Pangos, Bell-Haynes

2️⃣: Murray, Dort, Alexander-Walker, Robertson, P. Scrubb

3️⃣: Barrett, Brooks, Brissett, T. Scrubb

4️⃣: Ejim, Alexander

5️⃣: Powell, Olynyk, Edey pic.twitter.com/lEE1acyk9p — Cesare Milanti (@cesaremilanti) July 14, 2023

國際男籃世界盃將於今夏點燃戰火，各支國家隊集結最強戰力，準備在這最高層級賽事留下好成績，北美強權加拿大日前公布豪華大名單，由來自新科NBA總冠軍金塊的賈瑪莫瑞（Jamal Murray）領軍，期待突破世界盃隊史最佳成績。

遭逢韌帶斷裂打擊的賈瑪莫瑞，傷後辛勤復健、成功重回賽場的故事感動許多球迷，助金塊奪下隊史首冠後，賈瑪莫瑞迎來另一項艱困任務，他將攜手亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巴雷特（RJ Barrett）、迪昂布魯克斯（Dillon Brooks）、鮑爾（Dwight Powell）等NBA球員，代表加拿大出征世界盃。名單當中未見在季後賽中肋骨骨折的威金斯（Andrew Wiggins）。

加拿大過去在世界盃（含改名前的世錦賽）從未有奪牌紀錄，1978、1982連2年獲得第6名已經是隊史最佳，雖在奧運中曾經拿下銀牌，但已經是遙遠的1936年，加拿大籃球代表隊最近一次在國際賽奪牌是2015年，該年在美洲盃、泛美運動會皆有銅牌入帳。

本屆世界盃將在8月25日至9月10日舉辦，不過這並非加拿大的最終名單，屆時他們得將球員人數縮減為12人。小組賽將分三地舉行，32支隊伍會在菲律賓、日本及印尼進行比賽，淘汰賽會集中在菲律賓馬尼拉開打。加拿大所屬的H組於印尼出賽，和法國、黎巴嫩和拉脫維亞競逐唯二的晉級資格。