根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫，美國2030年代開始向澳洲提供自家的維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦。美國國會參議院外交關係委員會周四（13日）就《2023年國務院授權法案》（Department of State Authorization Act of 2023）提出修正案，批准向澳洲移交兩艘核潛艦，並透過軍售案出售另外一艘。

香港東網15日報導，美國民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）周五（14日）公布修正案內容，他表示向澳洲提供的核潛艦，有助對方推動地區安全。修正案同時加快批出技術許口，並放寬涉及相關物料的商業出口管制，預計下周提交到參議院全體大會審議表決。凱恩形容，美英澳三國關係的新一章令人感到振奮，因為它再次展示美方與其他志同道合的民主體制組成聯盟。

惟美國在攻擊核潛艦「供不應求」時向澳洲移交的做法，引起國會參眾兩院部分共和黨議員不滿，他們要求拜登政府加強投資國內造船基礎設施，支援額外的核潛艦建造及維修工程。美國海軍官員指截至周五，在現役51艘攻擊核潛艦中，大約三分之一處於維修狀態。直至2028年前，維吉尼亞級攻擊核潛艦年產量維持少於兩艘。

根據美國海軍最新的長期造船計畫，首艘維吉尼亞級攻擊核潛艦移交澳洲皇家海軍時，美國各級攻擊核潛艦的總數可能跌至只有46艘，比長遠目標的66艘相差20艘。

根據AUKUS計畫，澳洲目標是2050年代中期擁有8艘攻擊核潛艦，預計總開支高達3680億澳元。項目第一部分是2030年代初期，澳洲向美國採購3艘維吉尼亞級攻擊核潛艦，有需要時增加兩艘至5艘；第二部分是最重要的階段，澳英兩國研製AUKUS級攻擊核潛艦（SSN-AUKUS）。