盧廣仲15日在高雄巨蛋開唱，與萬名粉絲一同慶祝38歲生日。（添翼創越工作室提供）

三金歌王盧廣仲迎接出道15周年，15日2度登上高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，當天正是他38歲生日，開心在台上吹蠟燭、切蛋糕，更驚喜宣布將第7度在9月30日登上台北小巨蛋開唱，舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」，引起陣陣尖叫。

他在高雄場原汁原味重現去年台北小巨蛋的40人大陣仗直笛隊吹奏〈狂迪〉，上萬名粉絲隨後送上驚喜，默契大合唱生日快樂歌，更有許多歌迷自備直笛一起合奏，第一次在萬人面前吹蠟燭的盧廣仲感性說：「第1次能跟超過1萬人一起慶生覺得非常幸福，一如往常，在我生日這天想把生日願望送給你許，祝你天天開心，因為你快樂我就快樂，你不快樂我快樂也沒什麼意思。」

返回南部故鄉開唱的他，一開場演唱〈Morning Good Good〉，還戴上拳擊手套嗨喊：「你好高雄！第一首歌就可以站起來。」接著熱唱〈OH YEAH〉、〈勵志論〉、〈Live House〉等，及首次演唱即將上映主演的電影《他馬克老闆》主題曲〈工作＿休息〉，他開心笑說：「轉眼間我也出道15年了，好多歌想要唱給你聽，我出道在許多live house唱過歌，才一路走這裡，寫了這首新歌，獻給你們和所有的live house。」

他向來喜歡與歌迷近距離互動，高雄場同樣也用心搭建環形舞台，當一唱到〈寂寞的戀人〉、〈寂寞考〉、〈最寂寞的時候〉組曲時，他直接走入觀眾席熱情與粉絲握手、擊掌，掀起全場高潮。盧廣仲的家人們昨全員出席力挺，演出最後也宣布「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」門票在將在28日起售，興奮邀約大家一起中秋團圓相見。