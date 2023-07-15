仁俊（左起）、Karam、Jay勁歌熱舞。（FU Entertainment提供）

韓團「大國男兒」今（15日）在NUZONE展演空間一連舉辦2場粉絲見面會，3位成員Jay、仁俊、Karam，重現在韓國選秀綜藝節目《PEAK TIME》時的多首翻唱歌曲表演，開場便唱著東方神起的〈咒文〉帥氣現身，仁俊坦言「10多年沒來台灣了，隔了很久才見到台灣粉絲所以很緊張，不知道自己剛剛的歌舞表現好不好」，Karam則說「雖然已經出道很久了，但不曉得是不是和久違的台灣粉絲見面的關係，今天格外緊張、悸動」，Jay難掩緊張地表示「剛剛唱第一首歌時台下的尖叫很大聲，大到我好像都聽不到耳機裡的聲音了呢」。

進入聊近況的環節時，3人大開話匣子，內容百無禁忌，Jay透露了自己的健身私房菜單，會在喝乳清蛋白時隨興致加入香蕉、藍莓、杏仁等配料調味，Karam則分享了前一晚去樂華夜市大啖美食，「這是我人生第一次吃大腸麵線，覺得超好吃的，Jay也一直在旁邊說真的很好吃，我想要之後再來台灣吃，堪稱是本年度吃過最好吃的食物」，仁俊則是對牛肉麵、芒果牛奶雪花冰讚不絕口，並解釋跟在韓國吃到的冷凍芒果不一樣，既新鮮又好吃，而且冰上加了牛奶更對自己的味。

遊戲環節中，成員們在進行心電感應單元時擺出各種帥氣、可愛的姿勢讓台下捨不得放下手中相機，接力踢毽子時的各種討價還價讓粉絲笑聲不斷，最後進行剪刀石頭布單元時Jay、仁俊、Karam更是先後下台全場飛奔和觀眾猜拳，堪稱是以超近距離與粉絲接觸互動。隨後在「粉絲Q＆A」環節時，Karam大方公開今天穿的是藍色內褲，仁俊在被問到生育理想時直言希望能生5個小孩組成團體，但又搞笑表示若5個小孩都像自己就太吵了會受不了，勁爆發言都讓全場笑聲從不間斷。

活動上，他們還誠意滿滿演唱了韋禮安的〈如果可以〉，仁俊透露當初想說要在台灣辦見面會的話還是得唱一下中文歌才合適，花了大概2週練習發音、咬字，看到台下觀眾的眼光就覺得一切都值得了，最後，Karam則坦率地說：「雖然我們有一點年紀了，但之後會再努力學中文，希望下次來時能直接和粉絲溝通」，Jay更透露：「上次來時也翻唱了台灣的歌曲，之後想把我們的歌也翻成中文歌詞，下次來時再唱給大家聽。最後就在全場開心大合照之後完美劃下句點賓主盡歡。

3人抵台當晚就先去了台北101合影留念，仁俊感嘆「實際在現場看起來比照片裡看到的還大，所以嚇了一跳」，接著除了直衝樂華夜市大啖美食之外，甚至還體驗了腳底按摩與全身精油按摩，Karam表示很享受到自己按著按著還睡著了。Jay則笑著說師傅一開始有點用力，但自己說了「Strong」之後師傅反而按得更用力，讓自己除了只能忍著之外也很訝異師傅究竟可用力到什麼程度。仁俊則透露自己在各國體驗過很多次按摩，但就屬前一晚的按摩體驗最棒，而且自己有慣性落枕又搭了飛機，按摩過後全身舒爽狀態都變好了。