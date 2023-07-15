你是否曾在年少時期常常寫日記？澳洲科學家建議大家重拾這個習慣，因為失智風險可望藉此降低11%，如果不想寫日記，經常寫信給別人、多多操作電腦也行，重點在於「讀寫」。社交互動則無預防失智的效果。研究成果已於周五（14日）發表於美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）。

世界衛生組織資料顯示，全球失智症患者大約5000萬人，而且每年增加將近1000萬人。2021年一項研究預估，由於老年人口增加，全球失智症患者術會在2050年超越1.52億人。

英國《鏡報》、美國《富比士》雜誌報導，澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）針對1萬名70歲以上澳洲年長者追蹤10年，其中98%為白人。結果發現，長者經常從事與讀寫文字有關的活動，例如寫日記、寫信、操作電腦，發生失智症的風險可降11%。

隨著老年人口增加，失智症防治日漸迫切。

其他可激盪腦力的主動式心理活動如下棋、填字遊戲、桌遊、牌戲、猜謎，也可讓失智風險減少9%，不無小補。這些活動好處很大，屬於競爭性質、需要解決狀況，或者考驗老人家消化、儲存新資訊的能力。木工、金工、油畫或素描這類藝術活動，或是讀報、聽音樂等被動式心理活動，失智風險可減7%。

至於團體活動、維持社交圈互動這類行為，研究人員並未觀察到可降低失智風險的作用。

下棋、玩撲克牌或桌遊這類主動式心理活動，有助於降低失智風險。（示意圖／Shutterstock）

研究報告指，上述發現意味著成年人的文字讀寫、學習新技能、上課、藝術創作、主動或被動式的心理活動，有助於人們在晚年降低失智風險：「對於老年人而言，富足的生活方式尤其重要，因為，透過日常例行公事的改變，有助於預防失智。擁有多元休閒活動的富足生活可反映出樂觀的個性，藉由刺激神經細胞與神經突觸增長、促進個體幸福感，也能讓認知能力獲益。」

即使參與研究的長者早年教育水準或社經地位不同，仍可透過挑戰認知能力的活動獲得相同的好處。

研究團隊也表示，這項發現有助於改善長者照護的政策、聚焦於年長者失智症防治。