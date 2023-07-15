716公平正義上凱道遊行明(16日)將登場，發起人之一的前立委黃國昌昨晚遭綠營議員爆料，汐止住家侵占國有地。國有財產署北區分署也證實，要求黃國昌必須在1個月內騰空返還，並繳納違約金。媒體人黃揚明表示，黃國昌的住家有問題該拆就拆、該罰就罰，但當過去的夥伴站出來反對政府的時候，要面臨的就是抄家的後果，「我會覺得這個政府很可怕」。

黃揚明今在政論節目《週末大爆卦》表示，黃國昌是公眾人物，過去也曾揭發高官有侵占國有地的問題，按照同一個標準，黃國昌的住家有問題該拆就拆、該罰就罰。

但黃揚明也很好奇，新北市政府說這是2009年以前的既存違建，包括侵占國有地的部分，但在黃國昌支持民進黨的期間，從2012年反媒體壟斷、2013年反服貿、2014年太陽花學運、2015年時代力量成立、2016年支持蔡英文當總統，這近10年的時間，國民黨都不會因為他反對政府，就去查黃國昌的水表。

「國民黨真的是溫良恭儉讓的政黨」，黃揚明指出，新北市一直都是國民黨執政，朱立倫、侯友宜當市長時都沒有查過黃國昌水表，但民進黨一執政，議員馬上什麼資料都有了，還是財政部國產署認定的，「一個議員可以去要求財政部國產署拿到資料，張錦豪只是攻擊手而已，資料都是上面提供的，早就已經準備好」。

黃揚明說，黃國昌的土地、房子住家有違規違法的該罰就罰，但從這件事情上更看到了「民進黨執政的可怕」，當過去的夥伴站出來反對政府的時候，要面臨的就是抄家的後果。但他認為，此舉不會對716遊行造成影響，因為反對民進黨的力量就是認為民進黨太有針對性。

黃揚明直言，如果是黃國昌過去擔任立委抨擊民進黨的私菸案時，這些土地的問題被拿出來檢視就很合理，因為身為立委自己有違法就是該被檢討，但好死不死到了黃國昌的槍口對向執政黨的時候，他的土地、房子全部都要一筆一筆被放大檢視，「我會覺得這個政府很可怕，誰敢對付政府就會如同中天被關台一樣」。

黃揚明也說，「黃國昌終於能理解中天的處境了」，當年黃國昌被執政黨利用來反中天，現在當他成為執政黨討厭的對象的時候，心裡一定也是百感交集。