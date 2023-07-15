新光投信表示，今年全球電動車銷售量持續告捷，預估電動車市佔率、滲透率進展時程，可能比想像更快，建議投資人聚焦「車廠持股純度」最高的電動車ETF，掌握全球主流電動車品牌股票，預估下半年起，全球電動車銷量將不斷刷新紀錄，電動車ETF投資拐點出現，適合中長線投資布局。

根據證交所統計，今年新上市ETF共10檔，全部集中在股票型，其中主題型的新ETF，包括4/18上市的新光標普電動車、及6/6上市的群益半導體ETF，鎖定的產業仍以未來科技主流的電動車、半導體為主。

觀察今年以來新成立ETF上市以來績效表現，以近1個月來看，截至7/14止，電動車主題ETF表現一馬當先，漲幅最多的是新光標普電動車ETF，上漲幅達9.91％，奪下所有新上市ETF之冠，復華台灣科技優息漲5.28％居次。

除新光標普電動車近1個月績效表現突出外，其他兩檔電動車ETF，包括國泰及富邦近一個月報酬，也分別拿到6.02％、5.44％的亮眼表現，顯示電動車產業股票表現深具投資潛力，在各家電動車廠亮麗銷售數字告捷下，隨電動車消費買氣居高不下，未來股價表現將深具投資潛力。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌認為，疫後全球電動車銷售實力大爆發，先有美國特斯拉降價促銷，在Tesla一呼百應下，掀起首見大規模電動車降價戰，帶動整體銷售量明顯攀升；後有特斯拉開放充電站給第三車廠加入，吸引福特、通用等傳統車廠轉型推出電動車後，更增添消費者選購電動車意願。

劉恆誌預估，未來全球汽車產業，都將卯足全力發展「智慧移動」新產業，股價迎來新成長動能，對於傳統汽車大廠也將積極轉型為電動車品牌繼續搶市，奮力搶佔未來車市新版圖。

劉恆誌建議，下半年布局美股，電動車ETF絕對是投資重點，因為電動車ETF除提供投資人即時掌握全球電動車明星企業及潛力新星外，同時能免除選股焦慮，搶進全球電動車投資的新黃金賽道，享受財富飆速升級的驚艷「貼背感」。