刑事局指出，近年來，深度偽造（Deepfake）技術的快速發展，給社會帶來巨大的衝擊。這項技術可以製造出逼真的虛假影像和音訊，將人們的臉孔和聲音合成到完全捏造的場景中，不肖分子可能使用這種技術製造出假訊息、甚至用於詐欺犯罪或侵犯個人隱私，深度偽造可能冒充公眾人物、政府官員或其他知名人士，以製造虛假信息、進行詐騙或破壞他人形象，這種行為將對社會秩序和公民信任造成巨大威脅。

近期最新的詐欺案例是假冒埃隆·馬斯克，這段假影片由假交易平台BitVex發出，假冒馬斯克推銷一個「新投資」，鼓勵人們應該把錢投入到這個加密貨幣中，號稱可以獲得30％的股息。特斯拉首席執行長立刻在推特上發出警告說，聲明該影音是深偽假冒的，不但聲音不清楚且很機械化。

美國聯邦調查局FBI也已經於今年6月發布警告，指出深度偽造的影音開始被利用於挖礦、區塊鏈、虛擬資產等投資詐騙案件，今年 4月份開始，利用深度偽造進行「性勒索詐騙」的受害者也有增加趨勢。

因此，刑事局再度提出呼籲：

一、提高警覺：多留意媒體報導，吸收最新的詐欺手法或深度偽造資訊與案例，適度了解深度偽造技術的工作原理和應用場景以學習分辨真實和虛假的影像或音訊。

二、冷靜分析求證：在接收到可疑訊息時，要保持冷靜和懷疑態度，尋找可靠信息來源，留意相關的報導以及評論以確認信息的可信度，識破偽造信息。

三、降低身份被盜用風險：除了保護個人隱私外，使用雙重身份驗證、強密碼和其他數位安全措施保護自己網路資訊。

警方呼籲民眾務必提高警覺、多方求證，並提醒身邊親友，瞭解此類犯罪手法；若遭遇疑似涉及Deepfake技術的犯罪情事，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。