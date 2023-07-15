民進黨總統參選人賴清德民調雖然領先，但一直無法再往上升。前民進黨立委郭正亮表示，賴清德卡到「民進黨政府」和「兩岸危機」兩個背後靈，怎麼表現都沒用。

郭正亮今(15日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，賴清德本人不適合直播，10秒鐘一定要有一個亮點，不然大家就睡著了。不要以為直播，年輕人就會回流。

郭正亮接著指出，賴清德卡到兩個背後靈，他個人怎麼改進或表現都沒有用。第一個就是民進黨政府，包袱一大堆，雙標、傲慢、貪汙等一大堆。因為看到農委會主委陳吉仲，又看到經濟部長王美花處理缺電，外交部長吳釗燮斷交斷了哪麼多國家，NCC主委陳耀祥對中天這麼不公，就不想投了。所以賴清德太容易被找出原因，所以怎麼表現都沒用，背後靈就是執政7年的政府。

郭正亮更點出，另外一個就是「兩岸危機」，賴清德也改不了，因為他的路線就是這樣。

郭正亮表示，賴清德因為這兩個背後靈就會卡住，剛好就是年輕人最有感覺的。因為「兩岸危機」是年輕人要上戰場，其他的人會覺得你這個黨已經變質，賴清德就代表這個黨、這個政府出來選舉，也許賴清德不是雙標、傲慢的代表人物，可是要概括承受。