位於石門核一廠旁舊十八王公廟附近的邊坡，今天傍晚6時許發生火警，火勢一度被控制，但被強風吹襲後，再度蔓延，截至目前為止都還沒熄滅，據聞與宮廟進香燃放爆竹有關，新北市消防局派遣46車、163人前往灌救。火勢已於22:15火勢控制，22:19火勢撲滅，22:20 進行殘火處理中。
據了解，今天有來自屏東的宮廟進香團前往舊十八王公廟，沿途有燃放爆竹，疑似殘屑被風吹落邊坡點燃雜草而引發火警，雖消防局獲報後到場一度控制火勢，但因野外強風吹襲，不久後火勢又再度蔓延，截至目前為止仍在灌救當中。
消防局第六大隊大隊長羅億田表示，近日氣候炎熱，天乾物燥極易引發火警，只要一點火源，就可能引起火警，加上野外強風吹襲下，火勢就可能迅速蔓延，且方向無法掌握，除了汙染空氣外，甚至會造成人員傷亡，如果不慎發生火災，請民眾立即撥打119向消防單位求救，消防隊會儘速趕到現場進行救災。
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