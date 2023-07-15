基隆市與轄內垃圾最終掩埋場的BOO促參合約將於16日屆滿，基隆市政府14日發出聲明稿，表示因為未成立「營運績效評估委員會」，無法與業者永盛公司續約。但業者15日晚間發出聲明稿，直指基隆市政府根本無意與其續約，是刻意逼退業者，但意圖不明。

基隆市政府自2004年與永盛開發實業股份有限公司簽訂「基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」促參案，簡單來說，永盛公司在七堵設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化爐產生的底渣，進行最終的掩埋。

基隆市府14日指出，這個最終處理場是促參案，但該場自2004年迄今未依約成立營運績效評估委員會，不符合辦理優先訂約之規定，並強調已發文請財政部解釋優先訂約的規定，但迄今未收到財政部函釋，無法辦理續約，此為最重要的原因，與回饋金及其他原因無關。

至於基隆市後續的廢棄物處理及掩埋，市府表示將以縣市互惠及公開招標的混合方法，進行妥善處理，不會影響基隆市的日常生活。

不過業者永盛公司董事陳韻如15日指出，有權設置所謂的績效評估委員會的是基隆市政府，與該公司無關。再者，基隆市政府是「得」成立評估委員會，也就是基隆市政府可以決定要設或不設。過去15年來，基市政府沒有設置該委員會，且平常就有固定在召開會議檢視BOO案執行情況，未成立「營運績效評估委員會」，是基市府的問題，與該公司無涉，也與財部函釋無關。

另外，業者也指出，謝市府就任後，便以不合理的回饋金及掩埋處置價格，作為續約條件，藉此逼退永盛公司，意圖不明。永盛公司指出，在垃圾處理費部分，市府要求以現行每公噸1708元，最高不得超過2000元的價格與業者續約，但同時市府辦理垃圾掩埋處理案公開招標，掩埋處置價格每公噸25000元及再利用處理價格每公噸3000元，辦理3次公開招標皆流標。

至於回饋金方面，目前永盛公司支付給市府的回饋金為每公噸200元，但市府要求提高25倍至50倍，意即5000-10000元／公噸。業者表示根本不敷成本。

另外，對於市府指永盛公司收受外縣市一般廢棄物一事，永盛公司強調完全依據2004年與市府簽訂的相關規定，該公司也一直依照基隆市環保局相關規定辦理，既合法且合規。