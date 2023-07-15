嗨翻南臺灣。兆豐銀行年度盛事「統一獅主題日」15日正式在台南棒球場登場，為期兩天的活動，今年特地以「少年偵探團」作為主題，現場除了大撒5千份贈品，還特地讓6位高人氣年輕球員以校園造型亮相，電暈獅迷，兆豐銀行總經理胡光華更親臨現場，為季冠軍球隊加油，特地換上偵探球衣擔任開球嘉賓，cosplay與獅迷同樂。

值得一提的是，看準行動支付盛行，兆豐銀行今年也將統一獅聯名卡與icash pay深入結合，布局統一集團各個生態圈推出綁卡消費高回饋，除了在7-ELEVEN及康是美、美廉社、生活工場等通路天天消費滿額可享10％ OPEN POINT回饋，週五到週日在星巴克、屋馬燒肉等店單筆滿150元也有10％回饋，週日到速邁樂加油滿千也有12％回饋可賺。

兆豐銀行統計發現，結合行動支付的策略確實有效帶動了交易金額，今年上半年的統一獅聯名卡在icash pay的交易量已較去年同期暴風成長2,200％，幅度相當驚人。

綜觀棒球聯名卡市場，兆豐銀行與統一獅球團的連結可謂相當深入，雙方合作至今邁入第五年，兆豐除了每年給予高額贊助金力挺國球發展，每逢球季開打，更會以實際行動相挺，除了由首長親自帶隊至台南主場為選手們集氣加油，還會舉辦大型主題日與獅迷互動，放送多重優惠。而最受獅迷歡迎的「兆豐統一獅聯名卡」不僅優惠深入結合銀行、職棒球團、更整合統一集團關係企業的眾多資源，給予持卡人最多元的實質回饋，發行至今已超過3萬張。

鑒於獅隊今年上半季勇奪冠軍，兆豐銀行也將持續提供球迷們包括購票5折、周邊商品9折、贏球紅利3倍等禮遇，提醒還沒入手的民眾，若在今年底前新戶首辦刷滿3千元，還可入手獨家限量「猛獅文青包」，獅迷可多加把握。