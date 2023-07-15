陳奕迅今晚攻蛋。（羅永銘攝）

陳奕迅今晚攻蛋。（羅永銘攝）

陳奕迅（Eason）相隔7年攻蛋，今（15日）起一連舉辦7場「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」，不僅打破他在台巡演紀錄，更特別的是，他這套演出沒有說太多話，開場一氣呵成唱完近130分鐘才開金口，他向滿場上萬歌迷90度鞠躬說：「我終於可以看清楚你們了，我最近的近視散光加深了，而且有老花。」隨後雙膝下跪，感謝大家搶票進場。

陳奕迅久違來台開唱，興奮直呼「想親每一位觀眾」，提及這次7場共7萬張票秒殺，「很感謝你們，（有人說）完全不知道歌單內容是不是」？台下鐵粉大喊「不重要」，他笑回：「真的嗎？原來你是高雄的歌迷，難怪！那股熱情我感受到了。」

他坦言這次開唱粵語歌佔曲目大部份，笑說等到自己70歲再來台開唱時，一定全部安排經典國語歌。此時台下有人拱他唱周杰倫寫的〈淘汰〉，Eason趁機開玩笑說：「我在這邊開7場、他（杰倫）在香港也開7場，這後輩太不懂（事）了。」還說「我恨張學友」，唱到62歲竟仍老當益壯。

Eason今晚現身舞台巨幕影像中揭幕，睡在床上的他四周和身上滿佈各種爬蟲，點出演唱會主題「Fear and Dreams」，之後他跌進深淵，畫面一轉飛進太空，此時響起熟悉的〈2001 太空漫遊〉主旋律，身穿太空人裝的Eason從舞台中央的太空船，跟一群太空人舞者驚喜登場。一連6首粵語歌後，Eason送上專為台北場準備的國語歌，包括〈兄妹〉、〈心的距離〉及〈我們〉等曲目，滿場萬人歡呼聲不斷。

唱到第15首歌〈今日〉，抵不住滿場歌迷鼓譟與歡呼聲，Eason高舉雙手比出大愛心，接著點頭、鞠躬、飛吻直呼「瘋了」，接著再唱〈垃圾〉等歌；為了貫串演唱會主題、不打斷歌迷沈浸其中的感受，Eason惜字如金，透過音樂及畫面，講述毀滅崩壞、輪迴新生的故事，他一貫的溫暖歌聲直入人心，搭配橫跨整個舞台的巨大屏幕，加上每晚不同的安可曲目，令觀眾難忘。

Eason日前提早抵台，演出前彩排很多次、練了很多歌，直到今演唱會開始前半小時，他還在跟團隊開會確認歌單，非常用心。「E神」此次攻蛋魅力依舊，7場共7萬多張門票之前開賣瞬間秒殺，總票房粗估2億4000萬台幣。