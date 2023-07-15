戴愛玲15日在北流開唱，賣力唱跳動感舞曲。（粘耿豪攝）

戴愛玲15日在台北流行音樂中心舉辦「故事的故事」巡迴演唱會。她登台開心跟粉絲打招呼，表示，今晚是很好的日子，陳奕迅、盧廣仲分別在台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱，「謝謝大家花錢買票來看我，我的歌怎麼這麼難唱，但這也是你們喜歡我的原因之一，我會用10000分的努力完成這場演唱會。」

她也打趣說：「很多地方都有音樂會、演唱會，像是跟我撞場的陳奕迅，他今天首場，我知道他唱很多場，先不去看也沒關係，畢竟我穿那麼辣，有看到我的臀部嗎？」一秀出緊緻好身材後，緊張說：「不知道我媽媽在哪裡？把她眼睛遮住。」

一開場，她穿著粉紅色睡衣登台，手上拿著紅色氣球演唱〈給親愛的你〉，也唱著排灣族母語的歌詞，當〈瑪格麗特〉前奏響起，她瞬間穿上紅色短禮服，嗨喊：「有沒有尖叫聲。」賣力演唱〈離騷〉、〈空港〉、〈閉上眼睛愛〉等熱門歌曲，她一唱到〈可惜你不在〉熱情邀全場大合唱，聽到粉絲齊唱歌聲，突然忍不住淚崩，感謝粉絲一路以來支持。

她也分享多首充滿回憶的歌曲，特別獻唱〈往日情〉來致敬永遠的歌壇天后李玟，感性說：「我學生時期，舅舅常帶我參加歌唱比賽，只要唱到李玟的歌，我就會得冠軍，這位歌手帶給很多人正能量，謝謝她帶給這麼多人溫暖、正能量、笑聲以及美好的音樂，這首歌要送給天上的妳。」引起陣陣掌聲。

戴愛玲一連換上5套華服，唱跳快歌〈我該得到〉、〈電頭鬃〉、〈壞壞惹人愛〉等，透露，近期成功瘦身5公斤，密集2週訓練舞蹈，笑說：「印象最深刻的是老師比我還騷，好幾度都激起我的勝負欲，我回到家也會對著鏡子、想著他們練舞，覺得真的不能輸給老師。」