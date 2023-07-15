警消獲報到達現場發現，女子頭骨變形，四肢多處擦挫傷，經送醫搶救後仍傷重不治，肇事原因與事發緣由仍有待警方調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣139線縣道死亡車禍再添一樁，今天下午一名年僅20歲的女騎士，行經大彰路五段20公里處，疑似過彎不慎摔倒，連人帶車直接噴到路邊，撞到行道樹與護欄後才停下，警消獲報到達現場發現，女子頭骨變形，四肢多處擦挫傷，經送醫搶救後仍傷重不治，肇事原因與事發緣由仍有待警方調查釐清。

這起事故發生在今天晚間6點多，這名20歲少女騎乘機車沿139線彰化市往芬園鄉方向行駛，不料行經大彰路五段20公里處時，疑似轉彎不慎失控自摔，噴飛到路旁，其所騎乘的機車幾乎全毀，同行友人發現連忙報警。

警消表示，到場後發現女子已經OHCA，經簡單救護後，隨即送往彰化基督教醫院搶救，經搶救仍因頭部骨折變形、顱內出血、四肢多處擦挫傷等，傷重不治，頭部撞擊疑是致命傷，警方認為應該是過彎不慎，導致失控。

儘管少女頭戴全罩式安全帽，但由於撞擊力道過猛，頭部受到嚴重撞擊，骨折破裂，在晚間7點20分左右宣告不治，至於詳細的肇事原因，仍有待後續警方進一步調查釐清。