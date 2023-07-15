▲基隆市劉銘傳路頻頻施工導致民怨，工務處已協調各單位依序分區施工，以降低對民眾衝擊。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆劉銘傳路一帶由於頻頻施工，馬路挖了又挖，路面凹凸不平非常危險，造成民怨沸騰。對此基隆市政府工務處表示，因為基隆污水下水道的建設已進入市中心路段，為降低對學生影響，選在暑假集中施工。但又因為集中挖埋導致市民通行不便，因此於14日由工務處召集各管線單位，分段並依序施工，預計於9月盡快完成全部工程，以降低施工衝擊。

工務處表示，基隆市的污水下水道建設在今年已正式進入基隆市中心核心區域，市府原本為了降低對中小學生上課衝擊，故部分路段集中於暑假期間整合進場施工。

但因為集中施工的結果，近日在劉銘傳路挖埋管線頻率高，也造成市民通行不便，因此工務處在接獲反應後，特別於14日召集各管線單位勘處，並整合各管線單位施工順序，依序施工。

於劉銘傳路的仁一路至仁二路區段，將依序由自來水公司進場10天內完成後，由下水道科污水管進場2周內完成；再由中華電信進場10天內完成；最後由自來水公司於8月20日前完成AC刨鋪。

於劉銘傳路的仁二路至銘傳國中區段，將依序由自來水公司與下水道科污水管同時配合施工，以縮短工期，包含中華電信2處家戶接管約1周，整體調控於8月底前完成；最後再由下水道科及自來水公司於9月初完成AC刨鋪。

而劉銘傳路11巷部分，於劉銘傳路前段完成時，將由中華電信進場1周內含AC刨鋪完工。

工務處強調，將持續整合督促各管線單位積極施工，早日完成各管線作業，以提升市民整體生活品質。