Makiyo（川島茉樹代）今（15日）宣布已和老公小金離婚，結束1年的短命婚，其實，兩人婚訊曝光時就不被看好，之前上姊妹淘小S節目時，也被精準預言是在場嘉賓最早離婚的人。

Makiyo結婚2個月時就上小S的節目《小姐不熙娣》，被問到現在是幸福的嗎？她也不假思索回「目前是幸福的啊」，她還透露當時搬家時，老公買了一大堆東西送她，包括100吋電視做為她的生日禮物，卻被她吐槽「我什麼時候要的？」讓全場聽了笑翻。

節目中，Makiyo在「誰最有可能先離婚」投票得第二，但姊妹淘小S直言「我覺得第一名就是Makiyo」，讓她笑著反駁「我覺得不是我啦」，現片段遭網友挖出，小S也被指神預言。

此外，Makiyo也曾帶老公錄《小姐不熙娣》時，公開兩人交往到結婚的過程，透露當初參加朋友的唱歌局，結果Makiyo遲到3個多小時，進包廂發現僅剩小金，結果小金藉著酒意開始對她告白，還把她強押到牆角「壁咚」，Makiyo坦言當時有嚇到，但沒有想和對方交往的感覺，不過如果不接受好像就無法走出包廂，於是便答應。

超荒唐的交往過程，讓小S也問：「妳當時並不愛他？」Makiyo秒回「當時才第一天欸！」小S很狐疑她是不是硬著頭皮上的感覺？Makiyo逗趣回：「講義氣就是這樣」，小S不可置信質問：「妳現在到底愛不愛妳老公？」Makiyo語塞幾秒後認真說：「愛啊！不然怎麼會想介紹他給妳認識，而且我還沒懷孕前就跟妳說我有男朋友了。」