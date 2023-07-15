今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙。（翻攝畫面）

今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙，沒人受困，消防局獲報，出動各式消防車輛34車，消防人員89名前往搶救，目前14樓全面燃燒，警消布線上樓搶救中。