今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙。（翻攝畫面）
今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙。（翻攝畫面）

今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙，沒人受困，消防局獲報，出動各式消防車輛34車，消防人員89名前往搶救，目前14樓全面燃燒，警消布線上樓搶救中。

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