三重新建案傳出火警 頂樓全面燃燒搶救中 22:392023/07/15 中時新聞網 簡銘柱 、中時、 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙。（翻攝畫面） 今（15）日晚間21時許，新北市三重區仁義街37巷內14樓建案發生火警，報案人指出14頂樓有火煙，沒人受困，消防局獲報，出動各式消防車輛34車，消防人員89名前往搶救，目前14樓全面燃燒，警消布線上樓搶救中。 婦憂重病先生心情差 爬上工地頂樓警馳援 台南壓克力加工廠大火 烈焰沖天警消全力搶救 歌唱到一半…台南北區「KTV」頂樓招牌冒火 人員急疏散 #頂樓 #全面燃燒 #搶救中 #14樓 #新建案 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義大學附近民宅竄大火 烈焰燒紅夜空搶救中 23:532023/06/28 社會 北台灣新案人氣減3成 住展：6月房市難見驚喜 19:242023/06/01 財經 台南最貴平實營區新建案動土日 建商先捐300萬 21:052023/07/08 寶島 毒販逃竄頂樓不敵警圍捕 警犬一聞揪出毒品建功 13:412023/06/14 社會 新北三峽驚傳火警！頂樓全面燃燒 警消獲報搶救中 19:312023/06/20 社會 頂樓曬棉被驚見恐怖景象 1.7萬人看呆：什麼奇葩鄰居 18:382023/06/01 生活 北市公寓水表遭竊 住戶起床發現竟沒水用 小偷竟是水電工 13:352023/06/20 社會 全面稽查「深基礎開挖工地」 昌益新建案明辦說明會 20:462023/06/01 生活 黃國昌再遭爆透天頂樓加寬超過建築線 新北市府回應了 16:372023/07/08 政治 破億華廈頂樓「長出3層透天」 原屋主竟是崔苔菁 10:012023/06/23 娛樂 槽車瞬間爆成火球 國一南下鼎金交流道火燒車事故 18:182023/06/01 社會 建豐國際-台欣建築重視人文藝術打造健康宅 「鳳鳴欣苑」坐落鳳鳴重劃區前瞻交通潛力 09:002023/06/10 財經 霧峰警備隊員打靶場疑「中暑」昏迷！葉克膜搶救中 17:042023/07/06 社會 台南短時強降雨！7旬翁獨上頂樓洗水塔 突觸電倒地不治 13:242023/06/11 社會 《傳產》買賣雙方無共識 6月住展風向球持平 12:182023/07/06 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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