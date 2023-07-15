大陸偶像歌手蔡徐坤近期遭捲入桃色風波中，不僅被狗仔爆出與女方一夜情更逼對方墮胎等事件，還被官方點名警告，熱播綜藝《奔跑吧》也因此停播2週且將他的畫面全數後製刪除。對此，蔡徐坤今(15日)的演唱會仍照常舉行，而他風波後首度露面的模樣，被不少粉絲狂讚。

蔡徐坤遭捲入桃色風波後，曾發文道歉仍重創形象，而綜藝節目《奔跑吧》更是在停播兩週後才復播，但其中的內容只要攝影機有拍到蔡徐坤的畫面，都被劇組人員以後製手法修掉，且技術精湛，讓蔡徐坤「幾乎完全消失在螢幕中」，雖然其中有部分畫面出現5個人6隻手、露出腳等，但網友們仍相當肯定後製人員的努力。

不過，蔡徐坤看似並未因桃色風波受到太大的影響，雖然他原訂8月2日在廣州的演唱會已確定會延期開唱，但今日在新加坡站的演出仍照常舉辦，而這也是他在風波後的首次公開露面。對此，相關話題也在短短時間內衝上熱搜榜的冠、亞軍位置，而在粉絲們PO出的畫面中，可見他隨著音樂勁歌熱舞，不論是顏值抑或是跳舞的力度都讓粉絲們看得嗨翻，現場尖叫聲頻頻。

相關畫面流出後，在陸網上引發討論，且因粉絲們以「多大點事，一直在一直愛」做為應援詞，也掀起兩極輿論聲浪，不少人指出：「感覺母親會很擔心」、「挺難理解的，為何同為女性會將那些事情當作小事。」不過也有人提出不同的看法：「他也沒違法，頂多只是私德需要注意一點」、「明明就是正常的感情私事，不懂為何有很多人要追著罵他。」