為配合衛福部新增2天的產檢，勞動部曾在2021年時推出「產檢假薪資補貼」計畫，當年就業保險基金借款2億元支應，並在隔年編列預算還款，性別工作平等法於2022年年初完成修正，正式新增2天的產檢假與陪產檢及陪產假，並明定由公務預算支出新增的2天薪資，未料今年預算編列不足，勞動部只好再度與就業保險基金商借3562萬周轉。

勞動部在今年原本編列的產檢假與陪產及陪產檢假預算4225萬、預估補助人數達1萬2000人，未料到5月底為止，雇主已為9383人申請補貼，進度超乎預期。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，由於預算籌編時間較早、數據不夠推估等原因，導致今年預算編不足額，且以過去經驗來看，許多事業單位才會在員工申請補貼，預估今年全年可能會有2萬3000人申請，如以現行進度來看，計畫可能執行至8月就會斷炊。

因此，勞動部繼2021年向就業保險基金借款2億元用在「產檢假薪資補貼」後，向就保基金借款3562萬、年利率則為2.98％。

黃維琛提及，由於明年生肖是龍年、推估人數會較今年及去年來的多，編列預算將較今年增加。