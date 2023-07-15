香港男神謝霆鋒與張柏芝曾有過一段婚姻，兩人育有2個兒子Lucas和Quintus，離婚後共同撫養兒子們、但主要跟著張柏芝生活，而謝霆鋒也與天后王菲復合。謝霆鋒鮮少公開與兒子們互動，遭部分網友質疑他顧談戀愛不理小孩；但近日有粉絲在墨爾本巧遇謝霆鋒，16歲大兒子就跟在他身後，打破父子零交流謠言。

今（15日）有網友在微博上曬出多張朋友巧遇謝霆鋒的照片，提到謝霆鋒人在墨爾本，到了一間雪茄店選購，低調購物後就離開現場；驚喜的是，跟在謝霆鋒身後的正是他的大兒子Lucas，父子同框畫面引起討論，因為Lucas只露出半張臉，原PO解釋尊重謝霆鋒，所以沒有曝光父子同框正面照。

其實謝霆鋒與張柏芝離婚後，和天后王菲世紀復合，這些年來感情都很穩定，卻遭到部分網友挑毛病，發現謝霆鋒相較於張柏芝，鮮少陪伴2個兒子，連合照也是少之又少，砲轟他只顧著談戀愛，把兒子們都忘了。如今粉絲巧遇謝霆鋒意外替他闢謠，打臉那些酸民。

謝霆鋒與張柏芝有2個兒子Lucas和Quintus，先前有粉絲從張柏芝社群平台上，發現Lucas越大越帥，還形容他的高冷臉神複製謝霆鋒，隨便站在一旁就有父親謝霆鋒的韻味。