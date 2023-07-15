溫布頓今天上演女單決賽，世界排名42的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）連兩盤上演逆轉戲碼，以兩個6比4擊敗突尼西亞的嘉柏（Ons Jabeur），成為溫網史上首位以非種子身分封后的女單冠軍。

「經歷過這一切之後，我今天能站在這裡奪得冠軍，是非常不可思議的，網球太瘋狂了！」去年因腕傷免戰6個月的萬卓索娃說：「復出並不容易，你不知道會面對什麼，我希望自己能回到這個層級，如今真的做到了！明天還是我首個結婚紀念日，感謝大家，我非常享受這兩周，我非常感激也為自己驕傲。我還跟教練打賭，如果我拿到大滿貫冠軍，他也要去刺青，明天就去！」

萬卓索娃繼2019年以不到20歲之齡拿下法網亞軍後，再次回到大滿貫決賽舞台。去年她完成終身大事，卻也因持拍的左腕兩度開刀而免戰6個月，上次溫網只能帶著左手石膏來倫敦當觀光客，替參加資格賽的好友加油。復出後今年就在全英俱樂部的中央球場舉起冠軍銀盤，也是個人生涯首座四大賽冠軍。

萬卓索娃奪冠後激動得跪地落淚。（路透）

此役嘉柏在第2局率先破發，但萬卓索娃次局立刻回破，雙方僵持到4平，萬卓索娃在第9局二度破發，並於自己的發球局連拿4分，包括最後以強勢發球讓嘉柏回擊掛網，逆轉拿下首盤。

次盤首局萬卓索娃就破發成功，但嘉柏隨即回破，且連保帶破取得3比1領先，豈料萬卓索娃也在第5局破發。4平後宛如首盤劇本重演，萬卓索娃又在第9局破發，接著在自己的發球局連拿3分，雖然錯過首個冠軍點，仍以「再見截擊」拿下女單后冠。

嘉柏連兩年殺入溫網決賽均鎩羽而歸，她要締造網球公開賽年代以來，首位來自非洲的四大賽女單冠軍紀錄，經歷連兩年溫網與去年美網決賽的3連敗之後，又得再等一等了。