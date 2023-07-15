被譽為「打擊之神」的泰德威廉斯（Ted Williams），由於效力馬林魚打擊王阿萊斯（Luis Arraez）的緣故，他的名字近期頻繁出現在新聞中，不過另一打擊好手吉田正尚，則是以連續8場比賽敲出至少2支安打，搶先追平紅襪前輩的神級紀錄。

季前簽下5年長約卻被外界看衰，吉田正尚徹底展現打擊爆發力，讓質疑他的人閉上嘴，今天紅襪敲出6轟扳倒小熊，吉田正尚雖未一同開砲，但在最後2個打席強拉尾盤，分別擊出一壘安打讓紀錄延續，終場火力大爆發的紅襪以8比3灌倒小熊，近10戰豪取9勝。

今年賽季沒有其他選手能連續8場比賽中，都至少有2支安打的貢獻，吉田正尚是自1940年泰德威廉斯後，再度完成壯舉的紅襪左打，就連2004年以262安刷破大聯盟單季紀錄的鈴木一朗都望塵莫及。在這8場比賽期間，吉田正尚打擊率正好來到5成、敲出17支安打，打擊率從2成94飆升至3成17。

今天堪稱是紅襪的紀錄夜，本場所敲出的6轟當中，有2支出自於明星三壘手狄弗斯（Rafael Devers）之手，憑藉著單場雙響炮，狄弗斯在27歲生日前的全壘打數來到161支，躍居紅襪隊史第2，僅次於吉姆萊斯（Jim Rice）172支。26歲的狄弗斯生日正好在例行賽結束的10月24日，有望挑戰前輩紀錄。