由台中市企業經理協進會主辦的「第29屆中部地區傑出經理獎」，15日在裕元花園酒店頒獎，此次得獎人共有11名。其中，「中小企業總經理類獎」得主，由百盛鐵氟龍總經理賴世閔獲獎。會中，由決審主任委員-暨南國際大學校長武東星，報告評審經過，並由總統府秘書長林佳龍親臨頒獎表揚。

此次獲獎名單，包括「中小企業總經理類獎」-百盛鐵氟龍總經理賴世閔，「企劃類獎」-矽品精密策略專案處長蔡呈欣、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊，及沃農士食品協理吳佩娜。

「行銷類獎」-雅適國際（莊頭北）副總經理陳泰成、正昇食品副總經理王曉薇，及恆智重機副總翟清楠。

「生產類獎」-協力鏈齒輪總經理温紹暉、味榮食品營運總監廖光達；「研發類」獎-弘裕企業經理郭彥宏；「人資類獎」-鑫永銓人資部經理林鳳儀。

上述得獎人均由各領域、眾多企業中，以卓越才能和領導力，並對產業具有貢獻等面向，最後脫穎而出。

中部地區傑出經理獎，主要表彰中部地區經理人，致力於企業管理績效、產業創新與轉型，或對於經濟發展，具有貢獻者，報名角逐總經理或經理人，歷經初、複審到決審過程，最後榮獲第29屆中部地區傑出經理獎的殊榮。初複審主任委員何鴻鈞，決審主任委員-暨南國際大學校長武東星。

台中市工策會總幹事黃于珊，為首位工策會獲獎者，頒獎典禮另一特色，就是設置「伯樂獎」，包括矽品精密行政長簡坤義、沃農士董事長吳聰朝、台灣櫻花副董事長林有土、正昇食品董事長蔡麗香、恆智重機董事長翟毓溶、協力鏈齒輪董事長温來旺、味榮食品總經理許立昇，及弘裕企業董事長葉明洲，皆獲「伯樂獎」肯定。此伯樂獎，主要是鼓勵企業主提攜後輩專業經理人，精進產業軟實力。

台中市企業經理協進會理事長林真楨，以「企業的勝利靠團隊，而不是靠個人，管理就是溝通、溝通再溝通。一個人只有在全力以赴的時候，才能發揮最大潛能」的一席話，與上述得獎人共勉。

活動也邀請中華民國企業經理協進會理事長羅達賢，以「價值創新與忠恕之道」為題，鼓勵專業經理人致力提升企業價值創新與忠恕管理之道，精進企業營運及國家經濟發展。

與會者，包括中華民國企業經理協進會理事長羅達賢、總統府秘書長林佳龍、台中市經發局長張峯源、台中市企業經理協進會名譽理事長周文東、中華民國全國建築師公會理事長劉國隆、新竹市、嘉義市、高雄市及花蓮縣企業經理協進會代表等人。