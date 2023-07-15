世界上距離最長的徒步旅行路線超過2萬3000公里。

近年有許多民眾投入徒步環島旅行，蔚為風潮。對於熱愛健行人士而言，世界上有許多長途路線可供挑戰，例如美國東部阿帕拉契山徑（Appalachian Trail，約3500公里）、縱貫南美的大巴塔哥尼亞步道（Greater Patagonian Trail，約3000公里）、跨越紐西蘭北島與南島的蒂阿拉羅瓦步道（Te Araroa Trail，約3000公里）等等，然而還有一條距離最長的徒步旅行路線，據說至今仍無人能破。

英國《每日郵報》報導，從南非開普敦（Cape Town）到俄羅斯東北部馬加丹（Magadan）有一條全程1萬4334哩（2萬3068公里）的健行路徑，號稱地表最長徒步旅行路線，路程是阿帕拉契山徑的6倍有餘，途經16國，可見識沙漠、戰場、地球嚴寒地帶，估計需時約4500小時方可完成，相當於188天。然而這是出於理想計算的結果，若以務實眼光看待，以可長期維持的步速並納入休憩時間，這段徒步長征需時至少將近3年，沿途艱險也很夠瞧。

The longest walk on Earth from Cape Town to eastern Russia which would take at least six months https://t.co/hlULG6aaW8 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 15, 2023

南非大城開普敦位於非洲大陸南端。（圖／Shutterstock）

據Youtube頻道RealLifeLore說明，地球上最漫長的健行路徑起點應該設定於開普敦東南方的濱海度假勝地阿格拉斯（L'Agulhas），這是非洲最南端的小鎮。由此開始朝北行去，從南非進入辛巴威之後，要當心非洲最致命的毒蛇黑曼巴（Black Mamba）攻擊，接下來會依序穿越莫三比克、馬拉威、尚比亞，再度進入馬拉威境內。

後續進入坦尚尼亞、烏干達，這裡又有一大威脅，因為烏干達有「瘧疾之都」稱號，所以出發之前務必接種疫苗防身。通過烏干達後進入南蘇丹，這是全球和平指數統計危險程度第4名的國度，內戰頻仍。

非洲毒蛇黑曼巴，令許多旅人聞之色變。（示意圖／Shutterstock）

撒哈拉沙漠。（圖／Shutterstock）

續行進入蘇丹，這裡有攝氏47度的高溫等著考驗挑戰穿越撒哈拉沙漠的旅人。埃及則是非洲大陸的最後一站，通過蘇伊士運河之後，踏上以色列與約旦的國土，進入西亞。前方等著旅人通過的是戰場國度，亦即從2011年爆發內戰至今未歇的敘利亞，充斥化武、炸彈與各式殘暴行徑。

接在敘利亞之後的是任何旅人都很期待早日抵達的土耳其，緊跟著是喬治亞，這時會見識到黑海風光，然後進入俄羅斯領土。這條健行路徑之中，俄羅斯就佔了逾1萬公里。沿著黑海東側前行，會經過2014年冬奧主辦城市索契（Sochi）。

俄羅斯西伯利亞地區冰天雪地，冬季氣溫嚴寒。（圖／Shutterstock）

看過了黑海景緻，這趟長征之旅旋即進入景色單調的地帶，穿越世界面積最大的國家俄羅斯，沿著與哈薩克、蒙古、中國等國家的邊界以北前進。這一大段旅途會經過廣闊的西伯利亞地區，考量行程時間長度，旅人在此會經歷攝氏零下39度的俄國嚴冬酷寒天候。

旅程的最後一段路從西伯利亞城市雅庫次克（Yakutsk）到終點馬加丹，這段公路有「屍骨之路」之稱，前蘇聯勞改營囚犯在修路過程中陸續死亡，他們的屍骨混入道路材料。抵達馬加丹之後，旅人無法靠步行方式繼續前進，這座以造船、捕魚為主要經濟活動的俄國城市，就是23068萬公里徒步之旅的終點。