台中有上千家火鍋、燒烤店，特殊的飲食文化被視為「台中驕傲」，牽動龐大商機。市長盧秀燕推出首屆「台中鍋烤節」，投入800萬元經費預估將帶來80億商機，卻遭民進黨議員江肇國痛批，這是一個砸大錢且沒效益的煙火式政策。對此，國民黨副發言人廖偉翔、議員羅廷瑋則反嗆「為了個人政治利益扯商家後腿實在不好」、「台中想發展一個別的縣市沒有的鍋烤節，何錯之有？」網友也紛紛發出怒吼。

台中火鍋、燒烤店享譽全台，成不少人來旅遊的重要行程。市長盧秀燕指出，全國鍋烤商機一年超過500億，台中就約佔20％。故市府特別在今年振興經濟第二部曲推出台中鍋烤節，希望透過橫向串聯相關業者、縱向各局處加碼配合活動，祭出優惠大獎、提高討論度，拚出夏日新經濟。

江肇國卻抨擊，市府疫後振興經濟，不該有類別上的挑選或區分，應以全面提攜餐飲業者的方式進行。更批鍋烤節行銷手法沿用「台中購物節」了無新意，是一個砸大錢且沒效益的煙火式政策。

廖偉翔則在臉書發表《鍋烤節是台中特色，江肇國為何要反？》一文，痛批江肇國大力反對，更抹黑是「煙火式政策」，是為了個人政治利益扯商家後腿。廖更舉台北市國際牛肉麵節、彰化肉圓節、雲林台灣咖啡節、高雄及台南各地方美食節慶為例，質疑「難道江肇國擔任立委後要通通禁止嗎?」

羅廷瑋也在臉書發文《做事不要分藍綠！別惡意杯葛台中燒肉火鍋》，直言大家可搜尋看看全國十大火鍋、燒肉店，有多少家是在台中？指出全台各縣市都有特色美食活動，美食是一個城市的文化底蘊之一，台中擁有超過其他縣市數量的火鍋與燒肉店，市府不抓住這個特色好好大肆宣傳一下才是瀆職吧？那今天台中想發展一個別的縣市沒有的鍋烤節，何錯之有？

此事引發網友熱烈討論，湧入相關連結留言：「因為讓人民高興的事不能由國民黨來做」、「為反對而反對，不意外」、「綠色人就是無能又愛嫉妒啊」、「我台南人揪朋友去台中品嚐美食」。