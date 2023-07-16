「環保當頭，廢物利用！」日常中不需要的垃圾透過加工改造，也能搖身一變為實用與設計感兼具的商品，從焚化爐底渣、零碼布邊到水庫淤泥的再生運用，透過「綠色消費」實踐環境永續 。

變身文創商品 焚化爐底渣的春天

許多人以為進入焚化爐的垃圾，最終都會消失不見，實際上，經過焚化處理後，依然會產生不可燃的飛灰及底渣，若全部掩埋處理，高雄每年約需要10個標準籃球場大的掩埋場，對環境是相當沈重的負荷。

焚化爐底渣內含許多可再生物質，包括錢幣、鐵粒、鐵砂、銅、不鏽鋼等，負責處理的業者就像是都市採礦。(攝影/Cindy Lee)

環保署近年來積極推動焚化爐底渣回收再利用，焚化底渣一般以乾篩方式處理，高市府環保局委託業者「力優勢環保股份有限公司」，獨家採全段濕式底渣處理製程，配合多段式精密分選技術，分離出可再利用物質，力優勢表示：「1噸底渣可分選出高達95~97%的再生粒料、2.5~3%鐵和0.8~1%非鐵。」今（112）年環保局委託力優勢處理10萬噸焚化底渣，除有效提昇焚化粒料數量再利用外，也減少掩埋場空間耗損，並減少天然砂石開採。

再生粒料廣泛應用於公共工程，如鋪設人行道排水溝、透水混泥土路面等。(攝影/Cindy Lee)

數量龐大的再生粒料可根據使用需求，經破碎、過篩分成粗細顆粒，提供給預拌混凝土廠，應用於管溝回填、人行道排水溝鋪設、重力磚、透水混凝土路面等公共工程。經徹底水洗後，再生粒料符合重金屬溶出檢測標準，已去除臭味及各種雜質，業者與創意提供的菁鉐公司合作，也嘗試開發成文創商品，做成消波塊造型擴香石、迷你摩艾花器或煙灰缸、小花盆、鋁錠月餅紙鎮等造型可愛的生活用品，雖然目前尚未量產販售，僅作為推廣焚化再生粒料宣導品，卻也開啟循環經濟另一種可能，朝「零廢生活」邁進。

再生粒料經處理後變身造型可愛的文創商品，包括鋁錠月餅紙鎮、消波塊造型擴香石、迷你摩艾花器或煙灰缸、小花盆等。(攝影/Cindy Lee)

廢料再生術 永續新生活提案

循環經濟當道，每次消費選擇都能為環境和更好的生活盡份心力，位於駁二藝術特區內的「伊日好物 YIRI GOODS」即透過選物傳達永續生活概念。

位於駁二大義倉庫區的「伊日好物 」為一間複合式生活選品店，除讓藝術設計走進生活，也帶來不同的環保新視野。(攝影/Cindy Lee)

伊日好物認為台灣這塊土地應該被好好對待，以「從認識生活物件開始，尋找物件的永續價值」為理念，與消費者分享綠色生活美學。選品範圍涵蓋以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道」、自然農法栽培茶品牌「一日茶事」，以及各式各樣對環境友善或使用再生材料製作的生活物件，在設計師巧思下，讓環境永續與美好生活合而為一。

「伊日好物 YIRI GOODS」透過選物傳達永續生活概念，選品範圍廣泛，共通點是使用對環境友善或使用再生材料製成。(攝影/Cindy Lee)

「我們就像延長線，幫這些用不同媒材倡議環境保護和永續生活的設計者輸出電力，讓更多人認識他們。」伊日好物的店長詮釋這間有態度的選品店。店內陳列許多讓廢料重生的高質感設計，例如，品牌「簡單袋」與戶外用品工廠合作，把從前當廢料處理的零碼布變成簡約時尚的環保袋；「Bago」回收日常使用的塑膠袋，經清洗與加工處理，變身獨一無二的日常配件；「Story Wear」則是由時尚雜誌工作者創辦的服飾品牌，回收二手丹寧布，重新設計成潮流背包和服飾，回應丹寧布和快時尚造成的環境污染問題，並藉此提供婦女二度就業機會。

店內引進品牌「簡單袋」利用零碼布製作環保袋。了解消費者喜新厭舊的心理，為了讓資源重複利用最大化，更開啟「好袋循環」，提供優惠折抵，鼓勵消費者回收「簡單袋」。(攝影/Cindy Lee)

「Bago」回收日常使用的塑膠袋，經清洗與加工處理，變身獨一無二的日常配件。(攝影/Cindy Lee)

除引進理念相同的設計商品，伊日好物也自主推動廢料再生計畫。委託品牌「廢物救星」蒐集被丟棄的日常用品和建材，再製成店內使用的陳列架或牆面裝置；與大稻埕廠商合作，利用裁縫布邊製作提袋、室內拖鞋或帽子；此外，近年更積極堆動水庫淤泥再利用，與研究庫泥十餘年的達人合作開發，嘗試將造成環境負荷的沈澱淤泥變成陶土，用於燒製杯盤，並希望未來能夠穩定量產，解決日益嚴重的水庫淤泥問題，也拉近零廢、減塑和生活的距離。

利用剩餘布邊製作帽子、回收丹寧布料再製提袋或衣服，時尚服飾配件也可以兼顧環保永續。(攝影/Cindy Lee)

「伊日好物 」與研究庫泥十餘年的達人及陶藝家合作，將水庫淤泥再利用，變身為日常美學。(攝影/Cindy Lee)

Information

• 伊日好物 YIRI GOODS

地址：高雄市鹽埕區大義街2-3號C9-14倉庫

電話：（07）521-5783

時間：週一至週五12：00~19：00，週六日11：00~19：00

網址：伊日好物 YIRI GOODS

本文作者：李曉萍

(本文摘自《高雄畫刊》2023/07)