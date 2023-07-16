環保署公告，7月1日起旅宿業得分階段限用一次性備品。早在疫情前，全台前三大桶裝水業者華生水資源，就投入2千萬元打造玻璃瓶裝水生產線，每月至少可為飯店業者減少2千公斤的碳排放。

輸送帶上排滿著玻璃瓶，一個個經毛刷清潔、洗滌，再填充蒸餾水，最後在無菌室中封蓋，每小時可生產2千瓶；一旁還有人正仔細檢查，以確保即將出貨的瓶蓋、瓶身不受損，準備送往台北文華東方、茹曦等知名飯店。

這裡，是年營收約2億元新台幣、全台前三大桶裝水公司，也是目前台灣唯一生產玻璃瓶裝水的華生水資源自動化生產線。2022年，華生更以玻璃瓶裝水，獲得國家品牌玉山獎傑出企業和最佳產品二個獎項，和輝瑞大藥廠、大成集團等知名企業並列。

「省下一個寶特瓶可減碳100公克，一間飯店每月少用2萬個寶特瓶，就可減碳2千公斤。」華生董事長胡端圓接受《今周刊》專訪時自信地說。

文華東方喚醒永續魂

60餘年老廠啟動產品大變革

表面上，華生搭上全球減塑永續潮，成功打響玻璃瓶裝水名號；但其實，早在疫情前，他們就投入逾2千萬元，在台北內湖科技園區打造玻璃瓶裝水產線。

明明玻璃瓶裝水的成本比寶特瓶高出近5成，生產效率又只有十分之一，加上台灣政府尚未限制旅宿業使用寶特瓶，為什麼華生仍願意大舉投入？

「（玻璃瓶裝水）真的吃力不討好，一開始我其實不太想做。」談及投入原因，胡端圓忍不住苦笑，直言本於社會公益才開發這項產品。

時間回到2018年，台北文華東方酒店在集團永續政策要求下，決定將寶特瓶裝水替換成玻璃瓶裝水，於是，他們找上成立60餘年的桶裝水業者華生，說服他們引進自動化設備，生產供應玻璃瓶裝的一次性飲用水。

如此一來，飯店房客使用完畢後，玻璃瓶可由廠商回收、沖洗再重新裝填，不只幫房客省去自己去飲水機裝水的麻煩，也可達到循環經濟效果。

「當時文華東方說，全台灣都找不到業者做，我想著我們有製造、服務能力，不如為社會盡一點力，」胡端圓還原當時情形。

他思考的是，華生的商業模式為生產、服務一條龍，除了有容器循環使用的產線，也在都會區自建車隊，以降低配送及回收容器成本和碳足跡，且建置玻璃瓶裝水設備，不只符合減碳潮流，也有機會將業務範圍擴及到旅宿業。

但，文華東方酒店集團是全世界最奢華的飯店品牌之一，要成為他們的供應商並不容易。胡端圓自承，雙方前前後後花了近2年的時間研發，光是玻璃瓶的模具，就改了4次之多。